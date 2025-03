Francozi potrdili, da so moštveno najboljši na svetu

Francoski biatlonci so potrdili, da so moštveno tačas najboljši na svetu. V Novem Mestu na Češkem so Emilien Claude, Oscar Lombardot, Fabien Claude in Quentin Fillon Maillet prepričljivo v svojo korist odločili štafetno preizkušnjo. Po štirih popravah so imeli v cilju debelo minuto (+ 1:26,6) naskoka pred najbližjimi zasledovalci Norvežani (v postavi Martin Uldal, Tarjei Bø, Sturla Holm Laegreid, Johannes Thingnes Bø; 1 + 8).

Na tretjo stopnico zmagovalnega odra so se povzpeli Ukrajinci (Artjom Tiščenko, Vitalij Mandzin, Anton Dudčenko, Dmitro Pidručnji; 0 + 7), ki so za »galskimi petelini« zaostali za 2:45,4 minute. Slovenska četverica (v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko; 3 + 11) si je pritekla in pristreljala osmo mesto. Od zmagovite francoske zasedbe jo je na koncu ločilo 4:47,8 minute.

Našim biatloncem, pred katere so se prebili še Nemci (4.), Avstrijci (5.), Italijani (6.) in Švedi (7.), je med tekmo kazalo še bolje, od boja za višjo uvrstitev pa so jih slednjič oddaljili trije kazenski krogi.