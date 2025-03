Nemški biatlonec zaupal, kaj je bil po njegovem razlog za Velepčev odstop

V biatlonskih krogih je prejšnji teden močno odjeknila novica, da je Uroš Velepec le dva dni po svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju nepreklicno odstopil kot glavni trener nemške moške reprezentance. Philipp Horn je medtem za domače medije razkril, kaj je bil po njegovem razlog za presenetljivo odločitev slovenskega strokovnjaka.

»Prišlo je do napetosti med trenerjem in športnim direktorjem, ki jih obe strani nista znali razrešiti. Če sem iskren, smo si tekmovalci že mislili, da bo Uroš po koncu sezone rekel, češ da je bila to njegova zadnja pri nas,« je zaupal 30-letni nemški biatlonec in v isti sapi pribil, da ni niti pomislil na to, da bi se lahko kaj takšnega zgodilo že sredi zime.

Kakor je dodal, športni direktor Felix Bitterling že razmišlja o naslednjih letih, kar se mu zdi pravilno. »Nisem imel občutka, da smo bili tehnično-trenersko na pravi poti,« je presodil Horn in pripomnil, da si je Bitterling zelo razbijal glavo s tem, kako bi v nemški reprezentanci vse skupaj izboljšal. »Če me že sprašujete, bi rekel, da se Felixove zamisli niso ujemale s trenersko filozofijo, na katero prisega Velepec,« je še dejal Horn, ki je prispeval svoj delež k bronasti kolajni nemške štafete na svetovnem prvenstvu v Lenzerheideju.