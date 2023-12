Goggia vrgla rokavico tekmicam, Štuhčeva se ni znašla

Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v St. Moritzu v Švici. Po novembrskih odpovedih je šlo za prvo tekmo v hitrih disciplinah v sezoni 2023/24. Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec se v razmerah slabe vidljivosti ni najbolje znašla. Osvojila je 31. mesto, za Goggio je zaostala 4,06 sekunde.

Štuhčeva je za 30. mestom in prvo točko sezone zaostala sedem stotink sekunde. Rezultatsko skromen superveleslalomski uvod za edino slovensko predstavnico na ženskih tekmah v hitrih disciplinah svetovnega pokala ni razlog za preplah. Slovenska smukaška šampionka je ena izmed favoritinj sobotnega prvega smuka v novi sezoni.

Na prizorišču, kjer je leta 2017 osvojila prvega od dveh naslovov smukaške svetovne prvakinje, je vpisala drugi najboljši čas prvega uradnega treninga smuka, sicer ob izpuščenih vratcih, in peti čas drugega treninga smuka.

Ilka Štuhec je bila prepočasna za točko. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Veliko bolje pa se je na progi znašla italijanska šampionka Goggia, ki je že na začetku nepričakovano vrgla rokavico najboljšim superveleslalomistkam pretekle sezone. Med njimi rojakinji Federici Brignone (+1,21), drugi najboljši v preteklem seštevku discipline, ki je prvo od treh tekem v St. Moritzu končala na petem mestu, in predvsem domačinki Lari Gut Behrami. Nosilka superveleslalomskega globusa v pretekli zimi je za Goggio zaostala 1,02 sekunde, kar je Švicarki sicer še zadoščalo za tretje mesto.

Kako hitra je bila na progi Corviglia Goggia kljub zahtevnim razmeram, kaže zaostanek druge najboljše danes. Avstrijka Cornelia Hütter je na drugem mestu za Italijanko zaostala 95 stotink sekunde. Zaostanek Američanke Mikaele Shiffrin, ki je še okrepila vodstvo v seštevku zime pred izzivalko Petro Vlhovo iz Slovaške, ta je St. Moritz izpustila, je na četrtem mestu znašal 1,08 sekunde.

Goggia je osvojila 23. karierno zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko. To je bila prva zmaga na superveleslalomu za 31-letnico iz Bergama v dveh letih, pred St. Moritzem je nazadnje v tej disciplini slavila 19. decembra 2021 v Val d'Iseru.

Goggia, ki je od začetka sezone nastopila na vseh štirih ženskih veleslalomih in s tem zapolnila vrzel ob odpovedanih smukih, se je s 23 zmagami na vrhu lestvice najboljših Italijank izenačila z Brignonejevo.

»Ko sem prišla v cilj in videla svojo prednost skoraj ene sekunde, sem najprej pomislila, da se ne bo obdržala. Prvi občutki so bili, da sem bila prepočasna v vseh zavojih, saj moja linija ni bila prava, a sem očitno dobro pritiskala v najbolj težkih odsekih strmine, kjer sem dobro prebrala valove in ustvarila razliko v primerjavi z drugimi,« je bila po tekmi presenečena Goggia.

St. Moritz prinaša trojni ženski tekmovalni spored, v soboto sledi smuk in v nedeljo še en superveleslalom.