Goggii smuk v Crans Montani, Štuhčeva in Ferkova brez točk

Italijanka Sofia Goggia je zmagovalka prvega od dveh smukov za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani v Švici. Za dve desetinki sekunde je na drugem mestu zaostala Čehinja Ester Ledecka, tretje mesto je osvojila Američanka Breezy Johnson (+0,57). Slovenki Maruša Ferk in Ilka Štuhec sta ostali brez točk na 36. in 37. mestu.



Goggia je dosegla svojo deseto zmago v svetovnem pokalu, četrto letos. Italijanska smukačica je zmagala še na tretjem smuku v letošnji sezoni po vrsti, potem ko je konkurenco ugnala v Val d'Iseru in St. Antonu. Na uvodnem smuku v Val d'Iseru pa je na drugem mestu zaostala le za Švicarko Corinne Suter, ki je bila tokrat na domači tekmi 14. Zelo dobro se je odrezala Slovakinja Petra Vlhova, ki je preizkušnjo končala na četrtem mestu za okrepitev vodstva v skupnem seštevku zime.



Slovenski predstavnici v Švici sta ostali brez uvrstitve v najboljšo trideseterico. Po informacijah iz slovenskega tabora je Štuhčeva v zadnjih dneh tožila zaradi bolečine v gležnju, potem ko je bila na prvih treh smukih v sezoni v najhitrejši deseterici, s četrtim, sedmim in šestim mestom.



V Crans Montani bo v soboto na sporedu še en smuk, v nedeljo pa bo sledil superveleslalom.

