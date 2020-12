Norvežanom naslov prvakov, Slovenci četrti

Že po 1. »polčasu« na 4. mestu

Granerud v poskusni seriji do 244,5 metra

Tako kot pred dvema letoma Oberstdorf si bodo tudi našo slovito dolino skakalnic v najlepši luči ohranili Norvežani. Ubranili so namreč lovoriko na moštveni tekmi svetovnega prvenstva v poletih, tokrat po napetem boju z Nemci. Slovenija je zasedla 4. mesto, bronasti so bili Poljaki.Pri zmagovalcih je na tej sklepni tekmi Planice 2020 blestel, s poletom 234,5 je bil v drugi seriji najdaljši. Tri metre manj je poletel naš najboljši,, sicer pa so Slovenci v drugo zbrali te daljave:226 m,221 m in201 m. Glede na vse doživeto v petek in soboto na prizorišču je bila končna uvrstitev, torej 4. moštveno mesto, za slovenski tabor prav spodobna, res pa je ta zdrsnil za dve mesti navzdol, potem ko je bil na prejšnjem prvenstvu srebrn.V Planici se je že končala uvodna serija moštvene tekme na 26. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih. Slovenski »orli« o zelo dobro odpravili s prvimi nastopi, znova je zablestelAnže Lanišek, ki je z lepim doskokom v telemark pri 231 metrih zaokrožil imeniten polet.Peter Prevcni skrival zadovoljstva po poskusu, dolgem 221 metrov, njegov (naj)mlajši bratDomen Prevcje doskočil pri 211 metrih, Bor Pavlovčič pa pri 200 metrih. Slovenci so po prvem »polčasu« četrti.V vodstvu so Nemci (874,0 točke), drugi Norvežani (862,9) in tretji Poljaki (817,6), ki imajo 18,4 točke naskoka pred našimi reprezentanti.V poskusni seriji je najdlje odneslo norveškega asa Halvorja Egnerja Graneruda, ki je odjadral do 244,5 metra. Najbolje razpoloženi Slovenec je bil spet Anže Lanišek, ki je imel z 226 metri četrti dosežek.Domžalski rekorder je zaostal le za Granerudom, Nemcem(230 m) in Poljakom(223,5 m). Dobro je poletel tudi Peter Prevc (216 m), ki je imel 14. oceno, pet mest za njim je pristal Domen Prevc (207 m), medtem ko je Bor Pavlovčič doskočil pri 194 metrih.Naslov svetovnih prvakov izpred dveh let v Oberstdorfu branijo Norvežani, slovenski »orli«, Domen Prevc, Peter Prevc inpa so na prejšnjem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih zablesteli s srebrno kolajno.