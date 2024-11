Norveški as v Lillehammerju le za las ušel katastrofi (VIDEO)

Ni veliko manjkalo, pa bi v kvalifikacijah za sobotno tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lillehammerju prišlo do katastrofe. Ko je namreč na štartni klopi sedel Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal in čakal na znak trenerja Magnusa Breviga, je nanj zgrmela oglasna tabla in ga porinila v zaletno smučino.

Sundal se je odlično odzval in se mojstrsko izognil padcu. Še več; kljub temu, kar se mu je zgodilo, se je nemudoma postavil v položaj za počep in izvlekel zavidljivih 132 metrov. V izteku je zmajeval z glavo in nato jezno odvrgel rokavice, s čimer je jasno pokazal, kaj si misli o tem.

Svojim očem ni mogel verjeti niti Werner Schuster, nekdanji dolgoletni glavni trener nemške reprezentance in zdaj že nekaj časa strokovni komentator na Eurosportu. »Vse odgovorne bi morali odpustiti! To je smrtno nevarno,« je večkrat ponovil 55-letni Avstrijec.

Sundal je hitro pozabil na neljub dogodek. Potem ko je 23-letni Norvežan v kvalifikacijah zasedel 12. mesto, je bil na sobotni preizkušnji sedmi. Še mesto višje je bil na drugi tekmi.