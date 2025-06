HZS o odločitvi Petrola: Boleč udarec slovenskemu hokeju

Hokejska zveza Slovenije se je z izjavo za javnost odzvala na odločitev družbe Petrol, da zamrzne vse sponzorske pogodbe. Izjavo posredujemo v celoti:

»Hokejska zveza Slovenije obžaluje odločitev naftne družbe Petrol d.d., da zamrzne vse sponzorske in donatorske pogodbe. Omenjena odločitev predstavlja za krovno hokejsko organizacijo dodaten finančni izziv pri zagotavljanju delovanja in razvoja slovenskih hokejskih reprezentanc in klubskih tekmovanj. Odločitev je boleča še zlasti v luči uspeha, ki ga je v letošnji sezoni dosegla moška članska reprezentanca, ko se je po dvajsetih letih obdržala med svetovno hokejsko elito.

Odločitev Petrola bo imela slabe učinke na slovenski hokej, poudarja HZS. FOTO: UI

Slovenskega hokejskega športa si v danih okoliščinah ni mogoče predstavljati brez pomoči pokroviteljev, kakršen je Petrol. Vsak pokrovitelj, ki se odloči na takšen način pomagati hokeju, je za hokejsko zvezo ali klube dragocen. Zavedamo se, da je v zaostrenih razmerah na trgu pri podjetjih pogosto težko najti pripravljenost za pokroviteljstvo, odsotnost konkretnih davčnih in drugih spodbud pa le to še zmanjšuje.

V Hokejski zvezi Slovenije se zahvaljujemo vsem svojim pokroviteljem ter si želimo, da bi se več podjetij in podjetnikov odločalo za sodelovanje s hokejsko zvezo in klubi, medtem ko s strani države pričakujemo, da bo ustvarila pogoje, ki bodo morebitne pokrovitelje spodbujali k odločitvi k vlaganju v hokej.

Želimo si, da bi Petrol in pristojne institucije v čim krajšem času našli skupen jezik, ki bo omogočil nadaljnje delovanje tega pomembnega pokrovitelja v slovenskem športu.«