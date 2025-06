Borili smo se, na koncu pa prejeli le 100.000 evrov

V nadaljevanju preberite:

Pred današnjim letnim zasedanjem skupščine Hokejske zveze Slovenije smo se pogovarjali s predsednikom Matjažem Rakovcem. Kako je doživel obstanek naših risov v elitni družbi, na katerega so ti čakali 20 let? Kakšno je finančno stanje zveze, kakšna je zdaj višina dolga in kako je z izplačilom odškodnine z naslova IIHF, ki so jo pri naši zvezi zahtevali za prestavljeno in nepopolno SP drugega kakovostnega razreda, leta 2022? Kako si predstavljajo pri zvezi priprave za naslednjo sezono in s kom se bodo povezali, da bi privabili reprezentanco ZDA? Kako rešiti novi jeseniški vozel?