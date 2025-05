Znano, kje bodo prihodnje leto igrali risi in risinje

Slovenska moška hokejska reprezentanca, ki si je na svetovnem prvenstvu v Stockholmu po dveh desetletjih priigrala obstanek med elitno druščino, se bo tako tudi prihodnje leto dokazovala na najvišji ravni. Risi bodo med 15. in 31. majem 2026 igrali v Zürichu in Fribourgu v Švici, so na rednem letnem kongresu ob robu SP na Švedskem in Danskem odločili pristojni pri zveza IIHF.

Na prvenstvu 2026 bodo ob Sloveniji predvidoma nastopile še reprezentance Avstrije, Češke, Danske, Finske, Kanade, Latvije, Madžarske, Nemčije, Norveške, Slovaške, Švedske, Švica in ZDA. Skupini in prizorišči uvodnega dela tekmovanja bosta znani po koncu letošnjega turnirja.

Naša mladinska reprezentanca (do 20 let) bo tudi v prihodnji sezoni igrala na SP divizije I-A, ki bo od 7. do 13. decembra letos na Bledu. Mladi risi se bodo pomerili z Avstrijci, Francozi, Kazahstanci, Norvežani in Ukrajinci.

Slovenska ženska reprezentanca bo prvič po letu 2018 znova nastopila na domačem prvenstvu. Potem ko je na letošnjem SP v Dumfriesu na Škotskem zasedla zadnje mesto, bo v naslednji sezoni moči merila na prvenstvu divizije II-A, ki bo od 13. do 19. aprila 2026 na Bledu, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. Risinje bodo palice prekrižale z izbranimi vrstami Avstralije, Islandije, Poljske, Severne Koreje in Tajvana.