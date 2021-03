Holdenerjeva zaradi pozitivnega testa ob finale sezone

Švicarska alpska smučarka Wendy Holdener je bila na zadnjem testiranju na novi koronavirus pozitivna in bo bržčas izpustila tekme v tehničnih disciplinah na finalu svetovnega pokala v domačem kralju Lenzerheide.



Kot je sporočila Švicarska smučarska zveza, je olimpijska podprvakinja v slalomu trenutno v osamoosamitvi, danes pa bodo znani še rezultati njenega PCR testa.



»Holdenerjeva in njen trener Klaus Mayrhofer sta bila pozitivna na testiranju s hitrimi antigenskimi testi. Oba se počutita v redu in sta v samoosamitvi. V četrtek zvečer sta opravila še PCR test. Izvidi bodo znani v petek zjutraj,« so zapisali v izjavi za javnost.



V švicarski vrsti je to že četrti pozitivni test v zadnjih dveh tednih, potem ko je bila pozitivna Melanie Meillard in trener za telesno pripravo Lare Gut-Behrami.

