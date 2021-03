Hrgota: Sezono moramo končati na visoki točki

Poškodba Anžeta Laniška je pod nadzorom. FOTO: Christof Stache/AFP

Pri nekaterih fantih manjka konstanta

Hrgota upa, da bo skakanje Domna Preva ves teden ostane na enaki ravni. FOTO: Matej Družnik/Delo

FInale sezone ostaja izziv

»Sezono moramo končati na visoki točki. Fantje ne smejo preveč razmišljati, ampak morajo uživati v poletih. Seveda imamo kot vedno tudi rezultatske cilje. Stopničke so cilj na vsaki tekmi,« pred finalom sezone v Planici razmišlja glavni trener moške skakalne reprezentanceSkakalci se bodo ta teden spet zbrali v Planici, kjer jih čaka tradicionalno sklepno dejanje sezone - finale svetovnega pokala. Čeprav si je večina ljubiteljev skokov decembrsko svetovno prvenstvo v poletih zapomnila predvsem po aferi Timi Zajc , je ta v slovenski reprezentanci že pozabljena. Slovenski orli napovedujejo boj za stopničke.Čeprav so imeli nekateri slovenski skakalci na čelu z najboljšim,, po odpovedi norveške turneje nekoliko daljši premor pred finalom sezone, selektor reprezentance Robert Hrgota po zadnjih dveh treningih v Planici ugotavlja, da je forma ostala na visoki ravni z minulega SP v Oberstdorfu.Vesela vest za slovenski tabor je tudi, da je poškodba hrbta pri prvem adutu Lanišku, zaradi katere je moral med SP nastopati s pomočjo protibolečinskih injekcij, ta čas pod nadzorom.»Anžetov hrbet je boljše, ni še stoodstoten, vendar ga trenutno poškodba ne ovira. Tudi zato smo zelo previdni, kar se tiče treningov. Do konca sezone ne bi smelo biti težav, trenutno gre bolj za sanacijo poškodbe, po sezoni pa bo čas za natančnejše preglede in rehabilitacijo. Načeloma je pregled z magnetno resonanco pokazal, da ne gre za nič posebej skrb vzbujajočega, a je treba biti previden,« je v pogovoru za STA pojasnil Hrgota.»Bor in Anže dobro funkcionirata in sta ostala na takšni ravni kot prej. Za Ceneta in Petra Prevca pa je bilo dobro, da sta šla vmes na celinski pokal, saj je bila zanju vsaka tekma ta čas dobrodošla. Domen Prevc željo ima, že med minulim SP je kazal nek napredek, zanj me ne skrbi. A upam, da njegovo skakanje ves teden ostane na tej ravni, ki jo kaže, saj je kar zadovoljiva,« je povedal Hrgota, ki je mesto v planiških kvalifikacijah namenil Lanišku, Boru Pavlovčiču, Petru, Cenetu in Domnu Prevcu, Timiju Zajcu, Tilnu Bartolu, Žigi Jelarju, Roku Justinu, Anžetu Semeniču, Lovru Kosu, Jerneju Presečniku in Tjašu Grilcu.»Tudi Peter in Cene dobro skačeta ta čas. Pri nekaterih fantih sicer manjka konstanta, ampak mislim, da bo fantom dodaten elan dala planiška tekma. Kar se tiče ekipe, mislim, da imamo trenutno zelo močno reprezentanco za finale,« meni glavni trener, ki priznava, da ga še kar boli ekipna tekma SP v Nemčiji, na kateri so njegovi varovanci ostali brez kolajne.»Da, priznam, to me še kar boli. Poleg tega to sezono še na nobeni ekipni tekmi nismo bili na stopničkah, vedno se je nekaj zapletlo, vedno nam je malo zmanjkalo. Zato si želim, da nam v Planici ne bi nič zmanjkalo, da bi nam uspelo na ekipni tekmi vsaj na domačem terenu dobiti te stopničke. To bi bil res obliž na rano letošnjim ekipnim tekmam,« je želje pred zadnjimi tekmami sezone razgrnil Hrgota.Četudi so Slovenci glavni cilj sezone, kolajno na SP, izpolnili preko Laniška, ki je bil bronast v Oberstdorfu, pa finale sezone vseeno ostaja izziv za reprezentanco.»Anže in Bor imata za seboj zelo dobri sezoni, sploh Anže z medaljo, lahko sta zelo zadovoljna. Nekateri fantje letos niso pokazali vsega, kar smo od njih pričakovali, zato si želim za finale sezone, da bi naredili rezultat, s katerim bi imeli lepo popotnico za prihodnjo olimpijsko sezono ter domače SP 2023. Sezono moramo končati na visoki točki. Fantje ne smejo preveč razmišljati, ampak morajo uživati v poletih. Seveda imamo kot vedno tudi rezultatske cilje. Stopničke so cilj na vsaki tekmi,« je za konec poudaril Hrgota.