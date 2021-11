Ilka pred premiero: Marsikaj sem se naučila

Po moških bodo sezono svetovnega pokala v hitrih disciplinah odprle še alpske smučarke. Od petka do nedelje bo Lake Louise v znamenju dveh ženskih smukov in superveleslaloma. Uradni preizkus proge tekmovalke čaka že drevi po srednjeevropskem času. Na štartu treninga smuka, prvega od treh, sta dve Slovenki: Ilka Štuhec in Maruša Ferk.

Medtem ko je nazadnje 11. mesto Boštjana Klineta najboljši slovenski moški smukaški dosežek na tekmah v Lake Louisu, pa so Slovenke že posegle po najvišjih mestih.

Novembra 1999 je Mojca Suhadolc zmagala na superveleslalomski tekmi. Kar 15 let je moralo preteči, da se je na zmagovalni oder na tem prizorišču v narodnem parku Banff zavihtela Tina Maze, ki je 5. decembra 2014 najprej zmagala na smuku, nato pa je bila še tretja na superveleslalomu. Dve leti kasneje je svojo najuspešnejšo sezono prav v Lake Louisu začela Štuhčeva s prestižnim dvojčkom smukaških zmag. To sta bili njeni prvi zmagi ter uvrstitvi na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu.

V svetovnem pokalu je vsega skupaj do danes zbrala 17 uvrstitev na oder za zmagovalke, od tega devet zmag. Nazadnje je na tekmah najvišjega ranga zmagala na svetovnem prvenstvu v Aareju leta 2019, ko je ubranila naslov smukaške prvakinje iz St. Moritza dve leti pred tem. Na velikih tekmah tako Štuhčeva ni stala na stopničkah že dve leti in devet mesecev. Obdobje, ki ga želi kot izkušena tekmovalka pri svojih 31 letih prekiniti.

O prihajajoči zimi poudarja: »V zadnjih dveh sezonah sem se marsikaj naučila, tudi boleče je bilo, poskusila biom najti čim več pozitivnih in dobrih stvari. Zdaj grem s čistimi računi sama pri sebi naprej.« Sezona je posebna, ker je olimpijska: »Olimpijske igre so velik cilj. V moji ne prav kratki karieri sem bila doslej na igrah enkrat, pa še takrat en mesec po operaciji. Tako da res računam na to, da grem tja vrhunsko pripravljena, pokazati največ, kar lahko.«

Absolutna rekorderka prizorišča v Lake Louisu je Američanka Lindsey Vonn s 25 stopničkami, od tega z 18 zmagami. V Kanadi bodo ob začetku nove sezone na hitrih progah nastopile najboljše specialistke za hitre discipline, vključno z zmagovalkama obeh seštevkov, smukaškega in superveleslalomskega v minuli zimi, Sofio Goggio (Ita) in Laro Gut Behrami (Švi).