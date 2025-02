Slovenski smučar s težkim srcem sprejel odločitev o koncu športne poti

Slovenski alpski smučar Tijan Marovt se je odločil skleniti svojo profesionalno športno pot. Po temeljitem razmisleku se tako 26- letni Konjičan, sicer član ASK Branik Maribor, še pred skorajšnjim svetovnim prvenstvom v Saalbachu podaja na novo življenjsko pot.

»Po temeljitem razmisleku sem se odločil, da zaključim svojo profesionalno športno pot. V zadnjih nekaj sezonah mi ni uspelo narediti preboja, ki sem si ga želel in za katerega sem trdo delal. Ni bilo vedno lahko, a sem res dal vse od sebe. Kljub težki poškodbi in zahtevni vrnitvi sem vztrajal in verjel, da mi lahko uspe. Včasih se je zdelo, kot da mi preprosto ni usojeno, saj sem bil velikokrat zelo blizu, toda vseeno zelo daleč. Na koncu dne preprosto nisem bil dovolj dober. Kljub temu sem ponosen na to, kar sem dosegel,« je prek Smučarske zveze Slovenije (SZS) sporočil Marovt, ki je v svetovnem pokalu prestal ognjeni krst leta 2019 v Kranjski gori. Udeležil se je treh svetovnih prvenstev, najvišje pa je posegel z 18. mestom v Cortini d'Ampezzo 2021.

Ko se ozre nazaj, pomisli na tistega mladega fanta, ki je sanjal o tekmovanjih v svetovnem pokalu, ki si je predstavljal, da bo stal med najboljšimi na svetu. »Vem, da bi bil ponosen,« je poudaril in pristavil: »Smučanje mi je dalo več, kot sem si lahko kadarkoli predstavljal. Bilo je čudovito poglavje v mojem življenju, toda napočil je čas, da spišem novo poglavje. Čeprav se poslavljam s težkim srcem, sem predvsem hvaležen za spomine, ljudi, ki sem jih spoznal, in za to izjemno pot. Iskrena hvala vsem, ki ste mi to omogočili, verjeli vame in me podpirali. Hvala moji družini, Aneji, vsem trenerjem, prijateljem, sponzorjem, opremljevalcem in smučarski zvezi! Brez vas ne bi bil tu, kjer sem danes. Hvala smučanje! Za vedno hvaležen,« je sklenil 26-letni Konjičan.