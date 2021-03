Ilki planiška strmina nagnala strah v kosti (VIDEO)

Ilka Štuhec za sabo nima uspešne sezone. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

Brezavšček 100 km/h hitrejši

Ilka Štuhec je ena najbolj znanih slovenskih športnih osebnosti. FOTO: Leon Vidic

Najboljša slovenska smukačicaje po koncu sezone tekmovanj v svetovnem pokalu alpskih smučark preizkusila nekaj povsem novega. Dvakratna svetovna smukaška prvakinja je danes opravila trening v dolini pod Poncami. V smukaški preži se je spustila po hrbtišču letalnice v Planici, ki se je začasno spremenila v smukaški poligon.»Spustiti se po planiški velikanki je bilo zagotovo nekaj novega. Na začetku malo strašljivo, ker je nekaj povsem drugačnega, ne veš, kaj pričakovati, vedno bolj je strmo, to so novi občutki. Bolj srhljiva je strmina kot sama hitrost, čeprav je tudi ta izjemno visoka. Zato je takšno edinstveno priložnost, da se tako hitro in obenem varno spuščamo, treba izkoristiti. Vemo, da smuk proge nimamo in zdaj smo lahko improvizirali z letalnico. Ob tej priložnosti pa moram še enkrat izreči poklon slovenskim skakalcem oziroma letalcem, ki letijo na njej,« je po opravljenem preizkusu sporočila Štuhčeva, ki je bila zelo hitra.Po njenih lastnih izračunih je dosegla hitrost okrog 145 kilometrov na uro. Najhitrejši je bil, pri katerem se je merilec hitrosti ustavil pri 148 km/h.Skupaj s Štuhčevo so po hrbtišču velikanke od začetka strmine do izteka trenirali tudi člani slovenske moške smukaške ekipe, ki trenirajo pod vodstvom nekdanjega trenerja Štuhčeve. Kot je poročal Sportal, so poleg Štuhčeve v Planici smukaški trening opravili Kline,, člani ekipe evropskega pokalainter mladinciinPo podatkih Sportala slovenski hitrostni smučarski rekord znaša 240,16 kilometra na uro. Tega je postavilleta 2002 v Les Arcsu v Franciji. Lastnik svetovnega rekorda v hitrostnem smučanju naravnost, ki znaša 254,958 kilometra na uro, je Italijan. Brezavšček je smukač, ki je v spustu po hrbtišču še stare letalnice v Planici dosegel hitrost 186 kilometrov na uro.Štuhčeva, ki ni najbolj zadovoljna, kako se je razpletla sezona, je lahko veliko bolj zadovoljna z zadnjim tekmovanjem v sezoni. Mariborčanka je nastopila na italijanskem državnem prvenstvu minuli konec tedna v Santa Caterini, kjer je prepričljivo zmagala na smuku.»Vedno je lepo zmagati, tudi če ne gre za najprestižnejša tekmovanja. Bil je res en čudovit smuk. Hiter, odlični pogoji, kar se tiče snežne površine. Vožnja je bila dobra, ampak še bolj sem lahko ponosna na pristop, ki je bil pravi kljub slabši vidljivosti,« je zadovoljna Štuhčeva.