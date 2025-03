Imeniten niz zvezdnika iz Nokie

Hokejisti moštva Dallas Stars so se veselili še tretje zaporedne zmage in skupno 40. v tej sezoni NHL. Po uspehih proti Los Angeles Kings (6:2) in St. Louis Blues (6:3) so pred svojimi navijači s 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) strli še odpor igralcev kluba New Jersey Devils.

Ob kanadskem branilcu Thomasu Harleyju, ki je pičlih pet sekund pred koncem tekme zadel zmagoviti gol, je bil med junaki dvoboja v American Airlines Centru tudi Roope Hintz. Finski napadalec je k novemu uspehu Zvezd prispeval zadetek in dve podaji.

Hintz je sicer v zadnjem obdobju v imenitni formi – na omenjenih zadnjih treh tekmah je namreč zbral kar enajst točk. Na prejšnjih dveh dvobojih je v statistiko vpisal štiri asistence proti Los Angelesu ter gol in tri podaje proti St. Louisu. Skupaj je 28-letni zvezdnik iz Nokie v tej sezoni zbral 50 točk (25 golov + 25 podaj), s katerimi si na lestvici strelcev deli 54. mesto.

Na vrhu s 93 točkami kraljuje kanadski as Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, 23 + 70), slovenski zvezdnik Anže Kopitar (Los Angeles Kings, 14 + 34) si na lestvici deli 65. mesto.

Drugi izidi: Boston Bruins – Nashville Predators 3:6, Buffalo Sabres – San Jose Sharks 2:6, Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes 1:2, Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 6:2, Philadelphia Flyers – Calgary Flames 3:6, New York Islanders – Winnipeg Jets 3:2, Colorado Avalanche – Pittsburgh Penguins 4:1, Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 2:6, Seattle Kraken – Minnesota Wild 3:4.