Zaradi požarov preložili bitko Kraljev s Plameni

Vodstvo kluba Los Angeles Kings, ki mu na ledu poveljuje slovenski kapetan Anže Kopitar, je zaradi požarov, ki divjajo v regiji, preložilo današnjo tekmo NHL z moštvom Calgary Flames. »Naša srca so pri celotni skupnosti. Hvaležni smo vsem, ki se borijo z ognjem,« so v sporočilu za javnost zapisali pri LA Kings.

Kdaj se bodo Kralji, ki v zahodni konferenci tačas držijo peto mesto, pomerili s Plameni (9.), še ni znano.

Hokejisti moštva Florida Panthers, ki branijo Stanleyjev pokal, so v gosteh s 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) odpravili igralce Utaha, Chicago Blackhawks so bili doma s 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) boljši od Colorada Avalanche, Washington Capitals pa so pred svojimi navijači po podaljšku z 2:1 (1:0, 0:1, 0:0; 1:0) strli odpor zasedbe Vancouver Canucks.