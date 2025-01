Mlajši brat ponoči zablestel z dvema goloma v NHL, starejši sivil lase Olimpiji

Hokejisti Olimpije so v 38. kolu razširjenega avstrijskega prvenstva gostili igralce Salzburga in po hudem boju izgubili z 1:2 (1:1, 0:1, 0:0). Tesnega poraza pred 3200 gledalci ni mogel preprečiti niti češki vratar Lukaš Horak (35 obramb), ki so ga izbrali za najboljšega v ljubljanskem moštvu.

Solnograjčane je v 11. minuti v vodstvo popeljal Avstrijec Peter Schneider, toda veselje gostov ni trajalo dolgo. Že pičlih pet minut pozneje je rezultat poravnal Čeh Rudolf Červeny, ki je v polno zadel z igralcem manj na ledu.

V drugi tretjini je gostiteljem z enako mero vrnil Avstrijec Lucas Thaler, ki je v 28. minuti zatresel domačo mrežo, ko je imela Olimpija prav tako številčno premoč. Zmaji so sicer v nadaljevanju izenačene tekme poskušali vse, da bi nadomestili zaostanek, toda izid se do konca ni več spremenil.

Olimpija – Salzburg 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 3100, sodniki: Groznik, Ofner (glavna), Muzsik, Vaczi.

Strelci: 0:1 – Schneider (Nissner, 11.), 1:1 – Červeny (Mašič, Kerbashian, 16.), 1:2 – Thaler (Bourke, 28.),

Kazenske minute: Olimpija Ljubljana 13, Salzburg 9.

Finski zvezdnik Eeli Tolvanen je ponoči zablestel z dvema goloma za Seattle Kraken v NHL. FOTO: Jason Mowry/AFP

Veliko zaslug za zmago Salzburga je imel finski vratar Atte Tolvanen, ki je zbral 29 obramb. Po tekmi so ga razglasili tudi za najboljšega v gostujočem moštvu. Tolvanen je sicer starejši brat izvrstnega finskega napadalca Eelija Tolvanena, ki je prav danes v NHL zablestel z dvema goloma. Vendar kljub temu ni mogel preprečiti poraza svoje ekipe Seattle Kraken proti zasedbi Columbus Blue Jackets (2:6).