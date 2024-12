Jakov Fak s poceni napako 21.

Norvežan Johannes Thingnes Bø, najboljši biatlonec v zgodovini, je kljub zgrešenemu strelu zmagal na šprinterski tekmi svetovnega pokala v avstrijskem Hochfilznu. Na 10 km je bil drugi njegov rojak Sturla Holm Lægreid s 4,2 sekunde zaostanka, prav tako brez zgrešenega strela je bil tretji Francoz Fabien Claude (+6,8).

Najboljši slovenski predstavnik je bil Jakov Fak na 21. mestu (+1:11,0/1). Miha Dovžan je bil 31. (+1:32,3/0), Lovro Planko 49. (+2:01,2/3), Anton Vidmar 51. (+2:08,7/1), 87. pa Matic Repnik (+3:08,4/1).

»Z nastopom nisem zadovoljen. Imel sem priložnost, da na progi in strelišču prikažem boljši nastop. Zgrešil sem enkrat, kar se mi zdi poceni napaka.« je povedal Jakov Fak.

Lovro Planko je ocenil, da njegova nastopa v teku in streljanju nista bila povezana. »Tekaško sem naredil dobro, dobro sem se počutil na ravninah in klancih in nisem izgubljal preveč. Eden boljših mojih tekaških časov letos, žal pa sem imel na strelišču preveč napak. Nisem uspel zbrati misli in tri napake so preveč,« je ocenil Planko.

Vidmar je dejal, da je tekma potekala v odličnem vremenu in brezvetrju na strelišču. »Sneg je zelo dober, tekma je minila v skoraj popolnih pogojih. Storil sem lep korak naprej, a še vedno pogrešam zadnjo prestavo na progi. Uspel sem držati enakomeren tempo preko vse tekme, a želel bi si biti še hitrejši,« pa je dejal Vidmar.