Janez Marič: Lahko se zgodi dober dan naših tekmovalcev

Slovenska biatlonska reprezentanca se konec tedna odpravlja na svetovno prvenstvo v švicarski Lenzerheide. Trener Janez Marič vnaprej izpostavlja, da kolajn ne more napovedovati, v isti sapi pa dodaja, da je ob dobri dnevni formi in ugodnem razpletu tekme možno tudi to.

Ekipa v Švico potuje nekoliko okrnjena. V moški konkurenci bodo nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, ki je lani tam z devetim mestom na sprintu dosegel najvišjo uvrstitev v karieri, in Anton Vidmar. V ženski pa bodo izbrano vrsto zastopale Anamarija Lampič, Lena Repinc ter Polona in Živa Klemenčič. Doma ostajata Klara Vindišar in Matic Repnik, drobne zdravstvene težave pas imata tudi Vidmar in Lampičeva.

Slovenska ekipa se v sezoni lahko pohvali s stopničkami Anamarije Lampič, pa četrtim in petim mestom v štafeti, nazadnje je na generalki pred SP v Anterselvi blestel Jakov Fak s petim in šestim mestom. »Težko govorim o stopničkah. Upam, da bomo nadaljevali v tem ritmu in tudi v Švici naredili kakšen odličen izid ali dva, napovedovati medalje pa bi bilo nehvaležno,« je pred odhodom v Švico dejal trener, ki bo poleti dopolnil 50 let.

Glede na dosežke v sezoni pa se vendarle postavlja vprašanje, ali je dosegljiva prva kolajna po desetih letih na SP, ko je Jakov Sak v Kontiolahtiju osvojil naslov prvaka na tekmi s skupinskim startom, ali pa vsaj »rože«, kot biatlonci poimenujejo uvrstitve do šestega mesta, ki pomenijo predstavitev po koncu tekme na svečani podelitvi.

Tekaško pripravljeni

»Nastopamo v konkurenci držav, ki imajo precej močnejši pogon od nas in ne moremo vseh ekip metati v isti koš. Seveda pa se lahko zgodi dober dan naših tekmovalcev in če najboljši grešijo, je možno prav vse,« še pravi prvi slovenski reprezentant, ki je v moški konkurenci dosegel zmago v svetovnem pokalu (Östersund 2002).

Tudi lanski rezultati, ko je Fak v Novem Mestu na Češkem osvojil šesto in deveto mesto, so dosežki, ki bi trenerja zadovoljili. »Seveda si vsak želi kolajno. A verjemite mi, da so tudi to zelo dobri izidi, zato moramo biti zadovoljni tudi s tem, če bi to ponovil.« Za trenerja je v tem trenutku, da so tekmovalci »našipičeni« in da komaj čakajo tekme. »Tudi v tem obdobju, bilo je res kratko, smo trenirali zelo dobro. Pa tudi v Obertilliachu smo imeli idealne razmere – mešanico umetnega in naravnega snega, dovolj prog in sonce.«

Jakov Fak bo slovenski moški adut. FOTO: Leon Vidic

»Trening je eno in tekma nekaj drugega, ampak v Obertilliachu, ko sem jih gledal, je bila hitrost zelo dobra. Seveda je v biatlonu rezultat pogojen tudi s streljanjem in upam, da bodo to na SP uskladili,« še pravi trener, ki je ekipo na zadnji domači trening popeljal pred nastopi parabiatloncev, ki se prav v teh dneh na Pokljuki merijo na SP.

Proge v Lenzerheideju slovenski reprezentanti poznajo, zato jih po prihodu tam čaka le še aktivacijski trening, nato pa, tako Marič, se bo treba zbrati za tekmo, še kako dobrodošla pa bo dobra dnevna forma. Prvenstvo se bo začelo v sredo 12. februarja z nastopom mešanih štafet. Do 23. februarja, ko bosta na sporedu tekmi s skupinskim štartom, bodo prireditelji razdelili 12 kompletov kolajn.