Jeseničani po podaljšku strli Cortino

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so na prvi tekmi četrtfinala alpske lige po podaljšku premagali Cortino z 2:1 (0:1, 1:0, 0:0; 1:0). Odločilni gol je v 11. minuti podaljška dosegel Jaša Jenko.

Železarji so v dvorani Podmežakla gostili finaliste zadnjih dveh prvenstev iz Italije in se dodobra namučili, da so prišli do prve zmage. Kakšnih 800 gledalcev je doživelo hladen tuš v 18. minuti, ko so gostje z golom Luce Barnaba povedli. Lažje so spet zadihali v 36. minuti, ko je izenačil Tjaš Lesničar.

V igri z obilico strelov je domače napadalce v obup spravljal vratar Cortine Hayden Hawkey, ki je ubranil 33 strelov, njegova mreža pa je ostala nedotaknjena tudi ob vseh štirih izključitvah Cortine. Na drugi strani je bil z 32 obrambami zelo uspešen tudi Žiga Kogovšek.

Ekipi igrata na štiri zmage, naslednja tekma pa bo v torek (20.30) v Cortini.