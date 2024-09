Jeseničani zmagali po podaljšku, Celjani tesno izgubili

Slovenski ekipi v alpski hokejski ligi sta sobotna obračuna končali z zmago po podaljšku in tesnim porazom. SIJ Acroni Jesenice so s 5:4 (1:1, 1:2, 2:1; 1:0) po podaljšku premagale Bregenzerwald, hokejisti RST Pellet Celja pa so z 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) klonili proti mladi salzburški ekipi.

Jeseničani so v tem tednu dvakrat igrali dodaten del tekme in obakrat zmagali. V četrtek so s 3:2 premagali novince iz Siska, v soboto pa s 5:4 Bregenzerwald, odločil je gol Erika Svetine v 62. minuti.

A bi lahko dobili tudi vse točke za zmago po rednem delu. Gostje so namreč z zadetkom Patricka Kookmee izenačili na 4:4 le dve sekundi pred koncem tretje tretjine. Pred tem pa so celo vodili, Jeseničani so lovili zaostanek, v 27. minuti že 1:3.

A Gregor Koblar je z drugim zadetkom na tekmi še v drugem delu znižal, v zadnji tretjini je nato za izenačenje poskrbel Maks Selan, za prvo vodstvo na tekmi pa Svetina v 46. minuti. Gostje pa so imeli ob koncu igralca več, v zadnji minuti iz igre potegnili še vratarja ter izsilili podaljšek, ki pa se je nato bolje končal za domače.

V Celju pa je zmagala mlada salzburška zasedba. Tudi na tej tekmi so domači lovili tekmece po zaostanku 0:1 in 1:2, a so jih ujeli z zadetkoma Jureta Sotlarja (5.) in Mikusa Mintautiškisa (39.). V zadnji tretjini pa je Salzburg v 52. minuti spet povedel, tega zaostanka pa Celjanom ni več uspelo izničiti.

Jeseničani so tako vse tri prve tekme v sezoni končali z zmagami po dodatnem delu in so s šestimi točkami na tretjem mestu; Celjani so po dveh tekmah še brez zmage na predzadnjem, 12. mestu.

Celjani bodo že v nedeljo imeli novo priložnost, ko bodo gostili tokratne jeseniške tekmece Bregenzerwald, železarje naslednja tekma čaka 5. oktobra v Vipitenu.