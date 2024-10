Jesenice zanesljivo, Celjani do prve zmage

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali Vipiteno s 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Jeseničani so na gostovanju pri južnotirolski zasedbi prevladovali, imeli več strelov na gol, v vsaki tretjini pa eno priložnost tudi izrabili za končnih 3:0.

V prvem delu je v polno zadel Luc Slivnik, v nadaljevanju pa so gostje hitro izkoristili izključitev na domači strani, Maks Selan je za povišanje vodstva zadel v 24. minuti. V zadnjem delu so železarji najprej uspešno prestali izključitev, še pred pričakovanim pritiskom domačih v zadnjih minutah pa so dosegli še en gol, v 57. minuti je bil uspešen Olli Valtola. Kljub še eni jeseniški izključitvi pa je vratar Žan Us do konca ostal nepremagan.

Jeseničani so tako tudi po štirih tekmah v novi sezoni neporaženi, je pa tokratna zmaga prva, ki so jo dosegli po rednem delu, pred tem so trikrat slavili po podaljšku ali kazenskih strelih. Naslednja tekma pa jih čaka v četrtek, ko bodo v slovenskem obračunu gostovali v Celju.

Junak vratar Brandner

Hokejisti moštva RST Pellet Celje pa so dosegli prvo zmago v alpski ligi. V peti tekmi so premagali vodilni Kitzbühel s 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). Celjani so bili blizu prvemu uspehu v sezoni že v četrtek, ko so morali po kazenskih strelih v gosteh priznati premoč Zell am Seeju s 3:4.

Po prvi točki pa so zdaj dosegli še prvo zmago, za nameček proti vodilni ekipi lige, ki je prav v Celju doživela prvi poraz po štirih zmagah; temelje zanjo so postavili v prvem delu tekme, ko so povedli s 3:0. Za trdno vodstvo sta najprej v prvi tretjini v razmaku manj kot minute zadela Jure Sotlar in Lovro Kumanović, v drugi tretjini pa je Sotlar v 23. minuti dosegel še tretji celjski gol.

Gostje so znižali v 44. minuti, pred koncem pa tvegali brez vratarja. To je 20 sekund pred koncem izkoristil Danil Carkovski za 4:1, Kitzbühel je nato v preostanku dvoboja sicer še dosegel zadetek, ki pa razen kozmetičnega popravka poraza ni spremenil veliko. Junak v celjski zasedbi pa je bil tudi vratar Jakob Brandner, ki je dvoboj končal s kar 46 obrambami.

S prvo zmago v sezoni so Celjani tudi pobegnili z dna lestvice, zdaj so pri štirih točkah na 11. mestu.