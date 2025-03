Po preobratu železarji brez točk, tudi Celje poraženo

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi skupine master v drugem delu alpske lige gostovali pri Rittnu in izgubili z 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Potem ko so v prvi tretjini s streli nekaj več poskušali domači hokejisti, je bil drugi del igre bolj izenačen, obe zasedbi pa sta tudi dosegli po en zadetek. Jaka Šturm je Gorenjce popeljal v vodstvo v 31. minuti, vendar je v 37. izenačil Eric Hjorth. V tretji tretjini je Adam Giacomuzzi v 44. minuti poskrbel za vodstvo in, kot se je izkazalo, tudi zmago Rittna.

Jeseničani so kljub temu ostali v igri za drugo mesto v skupini, prvo je že oddano Zell am Seeju. Jesenice imajo trenutno 11 točk, eno več imata Ritten in tudi Kitzbühel, ki bo v torek tudi zadnji tekmec Jeseničanov v drugem delu tekmovanja.

Celje zapravilo priložnost

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje pa so na drugi kvalifikacijski tekmi za uvrstitev v četrtfinale alpske lige doma izgubili proti zasedbi Wipptal Broncos z 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Po dveh tekmah je izid v zmagah 1:1, odločilna tretja tekma pa bo v torek na Južnem Tirolskem.