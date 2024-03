Johannes Thingnes Bø najboljši tudi v Kanadi, Jakov Fak za najboljšimi

Najboljši biatlonec sezone in tudi zadnjih let Johannes Thingnes Bø je bil najhitrejši tudi v šprintu zadnje postaje svetovnega pokala v kanadskem Canmoru. Norvežan se je izkazal tako z brezhibnim streljanjem kot s tekaškim nastopom na desetkilometrski progi in proslavil 83. zmago v karieri. Jakov Fak je za njim zaostal za dve minuti in 17 sekund ter zasedel 21. mesto.

Na sedmi in zadnji šprinterski preizkušnji, ki je potekala na visoki nadmorski višini in v pravi zimski pravljici, je Bø za minuto, dve sekundi in sedem desetink premagal Italijana Tomassa Giacomela, starejši brat Bø, Tarjei, je zaostal še za sekundo in pol več, s tretjim mestom pa si vseeno zagotovil mali kristalni globus za zmago v šprinterski razvrstitvi svetovnega pokala. Tako drugo kot tretjeuvrščeni tekmovalec sta zgrešila po en strel.

Jakov Fak se je rezervirano lotil teka, na prvem streljanju ni storil napake, zato pa je dvakrat zgrešil stoje. Dva kazenska kroga oziroma 300 dodatnih metrov je bilo preveč, da bi se lahko uvrstil med najboljših dvajset.

Solidno je spet nastopil Lovro Planko. Z enim zgrešenim strelom je zaostal za dve minuti, 35 sekund in dve desetinki, kar je bilo dovolj za 26. mesto. Miha Dovžan in Toni Vidmar se nista uvrstila med najboljših 60 in s tem na sobotno zasledovalno tekmo. Dovžan je zasedel 79. mesto, Vidmar 87.