Jože Šlibar praznuje okrogel jubilej

V Planici, ki bo že po tradiciji od četrtka do nedelje gostila sklepno dejanje sezone v smučarskih skokih in poletih, so prvo mednarodno prireditev izpeljala že leta 1934. V tistem letu je – zanimivo – luč sveta ugledal prvi slovenski svetovni rekorder Jože Šlibar, ki prav danes praznuje 90. rojstni dan.

V zgodovino se je vpisal 24. februarja leta 1961, ko je v Oberstdorfu poletel kar 141 metrov daleč in tako za dva metra izboljšal skoraj deset let stari svetovni rekord Finca Tauna Luira. »Ko sem drvel proti odskočni mizi, sem gledal konice svojih smuči in se pripravljal za odriv, ki sem ga zadel sijajno – težko bi ga bolje. Ko sem videl, da sem z odskočne mize priletel visoko, sem brez strahu potegnil naprej, ko pa so se mi začela približevati tla, sem imel pred očmi le še, da moram lepo pristati,« je Šlibar že velikokrat podoživel svoj sanjski polet.

Slovenska svetovna rekorderja: Peter Prevc in Jože Šlibar FOTO: Marko Feist

Rekordno daljavo najprej razkrili v slovenščini

Meril ga je konstruktor Heini Klopfer (po njem se tudi imenuje letalnica v Oberstdorfu), potreboval pa je izjemno dolgo, da ga je tudi izmeril. Po Jožetovi oceni je minilo kakšne pol ure, ko je uradni napovedovalec Bruno Moravetz vendarle sporočil daljavo: 141 metrov! »Najprej jo je povedal v slovenščini. In je bila tišina. Ko je nato dolžino poleta razkril še v nemščini, je množica ponorela. V trenutku so me obkolili in nisem mogel nikamor,« se nekdanji vrhunski skakalec iz Kovorja pri Tržiču spominja nepozabnih trenutkov na Bavarskem. Ko so pozneje Moravetza vprašali, kako da je daljavo najprej sporočil v slovenščini, jim je odvrnil, da ima vsak, ki doseže kaj posebnega, to pravico najprej izvedeti v materinem jeziku.

Po Šlibarju sta od Slovencev do svetovnega rekorda na smučeh poletela le še Peter Prevc (250 metrov v Vikersundu 2015) in Ema Klinec (226 metrov lani prav tako v Vikersundu).