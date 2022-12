Jože Šlibar prvi na stopničkah, Primož Peterka prvi zmagal

V nadaljevanju preberite:

Novoletna turneja je v vsaki sezoni najodmevnejša tradicionalna prireditev v smučarskih skokih. Skupna zmaga na tem tekmovanju je med skakalci in poznavalci najbolj cenjena in zaželena lovorika, z njo se lahko primerja le zmagoslavje na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Finec Janne Ahonen ni osvojil nobenega posamičnega odličja na olimpijskih igrah, zato pa se je kar petkrat veselil prestižne lovorike v podobi zlatega orla. Številni bi kakšno svojo kolajno z velikih tekmovanj nemodoma zamenjali za vsaj eno slavje na tekmovanju štirih skakalnic.