Kaori Sakamoto nova svetova prvakinja, Daša Grm 24.

Japonska umetnostna drsalka Kaori Sakamoto, ki je bila na svetovnem prvenstvu v Montpellierju najboljša že po kratkem programu, je najbolje prikazala tudi prosti program in postala nova svetovna prvakinja. Nastop v prostem programu si je kot 23. med 33 drsalkami izborila tudi Daša Grm, a je 30-letna Celjanka končala na zadnjem, 24. mestu.

Enaindvajsetletna umetnostna drsalka iz dežele vzhajajočega sonca je bila razred zase že v kratkem programu, ko je prejela osebni rekord (80,32 točke), po prostem, za katerega je prav tako prejela osebni rekord (155,77) pa je bronasta z olimpijskih iger v Pekingu zbrala 236,09 točke za zanesljivo zmago.

Sakamotova je dobro izkoristila odsotnost najboljših Rusinj, ki zaradi ruske agresije nad Ukrajino niso smele nastopiti v Franciji. Med njimi so manjkale olimpijska prvakinja iz Pekinga Ana Ščerbakova in podprvakinja Aleksandra Trusova ter evropska prvakinja Kamila Valijeva. Obenem je Sakamotova postala prva Japonka s svetovnim naslovom po sloviti Mao Asada, ki je zmagala leta 2014.

Po najtežjem mesecu največji uspeh

»Ta kolajna ima zame poseben pomen. Za menoj je najtežji mesec trdega dela, vendar sem hvaležna za to izkušnjo. Zelo sem vesela, da mi je uspelo premagati še to oviro in dobro drsati, ker mislim, da me v prihodnosti ne čaka nič težjega, kot je bilo to,« je po zmagi dejala 21-letna Japonka.

Srebro je osvojila Belgijka Loena Hendrickx (217,70), bron pa Američanka Mariah Bell (211,9), medtem ko je Grmova na 24. mestu prejela skupno oceno 147,11 točke.