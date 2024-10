Kilde mora znova pod nož, izpustil bo celo sezono

Norveški zvezdnik alpskega smučanja Aleksander Aamodt Kilde bo zaradi operacije rame izpustil celotno sezono, vključno s svetovnim prvenstvom v Saalbachu prihodnje leto. Kilde je moral prvič na operacijo po resnem padcu januarja v Wengnu v Švici, po operativnem posegu pa je prišlo do okužbe in novih težav.

»Na žalost se mi je julija v rami pojavila okužba, ki je privedla do zapletov. Po desetih tednih jemanja antibiotikov moram zdaj na operacijo, da ramo popolnoma popravim. To pomeni, da se ne bom mogel udeležiti nobenih tekmovanj to zimo,« so ga citirali v izjavi norveške smučarske zveze.

Vzrok vseh težav je grd padec januarja v Wengnu. FOTO: Claudia Greco/Reuters

V objavi na Instagramu je 32-letni Kilde dejal, da so bili pretekli meseci zelo zahtevni, tudi psihično. Okužba je bila zelo agresivna in mu je žrla kost. Poudaril pa je, da nikakor še ne gre v pokoj. »Dal bom vse od sebe, da se bom vrnil močan,« je dejal.

Zdravnik norveške ekipe Trond Floberghagen predvideva, da bo Kilde pripravljen za sezono 2025-26, ki vključuje olimpijske igre Milano Cortina 2026. Kilde je leta 2020 osvojil naslov v skupnem seštevku svetovnega pokala. Je tudi nosilec medalj na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.