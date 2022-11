Kilde prvič zmagal na smuku v Lake Louisu, Hrobat izenačil uspeh kariere

Avstrijec Daniel Hemetsberger je osvojil drugo mesto, tretji je bil Švicar Marco Odermatt. Najboljši Slovenec je bil Miha Hrobat na 16. mestu, Martin Čater je tekmo končal na 21. mestu. Aleksander Aamodt Kilde je 14. zmago v svetovnem pokalu, sedmo smukaško, osvojil s štartno številko šest. Postal je četrti Norvežan s smukaško zmago v Lake Louisu. Pred njim je na tem prizorišču osvojil dva smuka Aksel Lund Svindal (2012, 2015), po enkrat pa sta slavila Kjetil Jansrud (20014) in Atle Skaardal (1991).

Na zmagovalnem odru uvodnega smuka, potem ko je petkova smukaška preizkušnja odpadla zaradi slabega vremena, so se znašli tekmovalci, ki še nikoli poprej niso bilo na stopničkah na smukih za svetovni pokal v Lake Louisu v Kanadi. Razlike na vrhu so bile sila majhne. Kilde, nosilec obeh malih kristalnih globusov v minuli sezoni v hitrih disciplinah za zmagi v posebnih seštevkih smuka in superveleslaloma, je slavil s prednostjo pičlih šest stotink sekunde pred Hemetsbergerjem, od tretjega Odermatta pa je bil hitrejši zgolj desetinko sekunde.

Odermatt, ki je zmagal na prvem veleslalomu sezone v Söldnu, sicer ostaja na mestu vodilnega po dveh izpeljanih tekmah. Na štartu tekme v kanadskem Skalnem gorovju so bili trije Slovenci, od tega sta se dva na uvodnem smuku uvrstila v najboljšo dvajseterico. Prvi je vrhunsko uvrstitev napadel Čater s številko 21. Devetindvajsetletni Celjan je nalogo opravil v skladu z načrti, že na prvi tekmi je osvojil prepotrebne točke, ter se zavihtel na 21. mesto (+2,08), s čimer je za štiri mesta popravil svoj prejšnji najboljši smukaški dosežek v Lake Louisu iz leta 2017.

Še bolje se je odrezal dve leti mlajši Kranjčan Hrobat, ki je zelo dobri vožnji prikazal že na obeh uradnih treningih. Hrobi je kljub slabšemu izhodišču, nastopil je kot šele 52., prehitel reprezentančnega kolega in pristal tik pod najboljšo petnajsterico, s čimer je izenačil svoj najboljši dosežek na smukih v svetovnem pokalu, 16. mesto na smuku letos januarja v Kitzbühelu. Njegov zaostanek je znašal 1,75 sekunde. Hrobat je bil edini tekmovalec s štartno številko 50 oziroma več med dobitniki točk.

Svoj tekmovalni debi na smukih v Lake Louisu je dočakal najmlajši član ekipe Nejc Naraločnik, ki je z zaostankom 4,37 sekunde zasedel 55. mesto. Nevsakdanja smola se je pripetila zmagovalcu smuka v Lake Louisu leta 2013 Italijanu Dominiku Parisu. Parisu, ki je v svetovnem pokalu zbral 17 smukaških zmag, se je v enem od zavojev odpela smučka. Z eno smučko na nogi se je nekako zapeljal do zaščitne ograje. Ostal je brez uvrstitve, a je imel tudi srečo v nesreči, saj ni padel.

V Lake Louisu bo v nedeljo na sporedu še prvi superveleslalom v novi sezoni.