Klemen Kosi po padcu v zdravnikovih rokah

V Bormiu padel že pred dvema letoma

Ryan Cochran-Siegle je bil najhitrejši tudi na drugem treningu pred torkovim smukom. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

V torek ugodnejše razmere

Na progi Stelvio v Bormiu so izpeljali drugi trening pred torkovo smukaško preizkušnjo za svetovni pokal alpskih smučarjev. Tudi tokrat je bil najhitrejši Američan1:58,38). Od Slovencev se je najbolje znašel(+2,94) z 32. časom.treninga ni dokončal, po prvem vmesnem času je padel.Cochran-Siegleje za 30 stotink sekunde premagal Avstrijca, za 34 stotink pa Francozana tretjem mestu. Zmagovalec zadnjega smuka v Val Gardeni in vodilni v smukaški razvrstitvi svetovnega pokala, Norvežan, je zasedel 12. mesto (+1,68), šesti čas je dosegel domačin(+1,20), ki je v Bormiu osvojil pet smukaških zmag.Tudi na drugem treningu je bil od Slovencev najhitrejši Hrobat, Boštjan Kline (+3,88) je vpisal 42. čas., presenetljivi zmagovalec prvega smuka sezone v Val d'Iseru, ki je bil na prvem treningu med počasnejšimi, tokrat ni šel na progo. Med tistimi, ki drugega treninga niso končali, pa je bil Kosi. Po njegovem padcu so trening prekinili za deset minut, kot je potrdila tiskovna predstavnica za alpsko smučanje pri Slovenski smučarski zvezi, ga bo pregledal zdravnik in ocenil njegovo stanje.Kosi je v Bormiu grdo padel že na smuku pred dvema letoma. Takrat je bil po dobrem nastopu na poti med petnajsterico, a je na eni od zadnjih prelomnic težišče pomaknil nazaj, izgubil ravnotežje, padel in prebil zaščitne ograje. Z urezninami na obrazu je sprva nezavestno obležal na snegu, nato pa so ga pri zavesti s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico. Kosi jo je takrat odnesel z zlomljenim nosom in ličnico in je bil že manj kot tri tedne po poškodbi znova na smučeh.Smuk bo po novem v Bormiu na sporedu v torek, ko naj bi bile vremenske razmere ugodnejše, ponedeljek pa bo po novem v znamenju superveleslaloma, na katerem so predvideni za nastop štirje Slovenci Hrobat, Kline, Čater in Kosi. V tem koledarskem letu so na sporedu še štiri tekme za svetovni pokal, dve za ženske v Semmeringu in dve za moške v Bormiu.Avstrijsko prizorišče bo gostilo tehnični disciplini za alpske smučarke. Na jutrišnjem veleslalomu bodo barve Slovenije branilein, dan kasneje, na slalomu, pa bo Robnikovo zamenjala