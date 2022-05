Kline zaradi zapletov pri okrevanju še ne ve, kdaj bo lahko spet smučal

Ker okrevanje slovenskega alpskega smučarja Boštjana Klineta, ki si je prejšnji mesec pri padcu na treningu Na Žlebeh (Sella Nevea) zlomil desno golen, ni šlo po načrtih, je moral znova v bolnišnico. Toda 31-letni Mariborčan kljub zapletom (nekroze tkiva) ostaja optimističen in še ni odpisal sezone.

Kline se je poškodoval 11. aprila na treningu smuka. Specialista za hitre discipline so po poškodbi s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Vidmu, kjer so mu stabilizirali nogo in ga pripravili za prevoz v Slovenijo, kjer je že naslednji dan začel proces zdravljenja v ljubljanskem kliničnem centru.

Utrpel je odprti zlom noge. Travmatolog Brin Štabuc ga je operiral 22. aprila. Malo pod kolenom in nad gležnjem so mu vstavili tako imenovani »žebelj« in ga pričvrstili z vijaki čez golen. Toda rehabilitacija se ni odvijala povsem po načrtih. Zaradi nekroze tkiva je moral znova na operativni poseg.

»Po operaciji, med katero so mi vstavili žeblje, se je stanje malo umirilo in bolečine niso bile več tako hude, zaradi česar so me poslali domov. A sem bil ves čas v stiku z zdravnikom, tako da sem po vsakem previjanju zdravniku pošiljal posnetke. Nato so mi naročili, naj pridem nazaj, da so mi odstranili mrtvo tkivo,« je zdravljenje opisal Kline. »Nekroza je zajela tudi tkivo pod kožo, mišico, nastala je luknja, ki so jo zaprli tako, da so presadili kožo,« je pojasnil mariborski smučar, ki še ne ve, ali bo potreben nov poseg. Vse bo odvisno od tega, kako se bo celila kost.

Vse odvisno od tega, kako se bosta celili kost in mišica

Kline, ki ostaja član ekipe za svetovni pokal za hitre discipline pod vodstvom trenerja Grege Koštomaja, optimistično pogleduje v prihodnost: »Zagotovo bom naredil vse, da izpeljem sezono 2022/23. Sproti bomo videli, kaj se dogaja z nogo, vsekakor pa se je vse skupaj malo premaknilo zaradi nekroze in operacij. Na srečo smo v obdobju, ko se stvari lahko malo zavlečejo.«

O vrnitvi v trenažni proces še ne more govoriti, jasno pa je, da je ostal brez poletnega odhoda na južno poloblo. »Vse bo odvisno od tega, kako se bosta celili kost in mišica. Težko rečem, mogoče bi lahko začel septembra krepiti telesno pripravljenost,« je ocenil zmagovalec smuka za svetovni pokal v Kvitfjellu 2017, ki je po dnevih, preživetih na kliniki, zdaj znova doma.

Kline je sicer v prejšnji sezoni znova ujel stik z najboljšimi, ko je na smukih v svetovnem pokalu dvakrat posegel po 11. mestu, nato pa se je izkazal še z desetim mestom na olimpijskem smuku na Kitajskem.

V svetovnem pokalu je sicer doslej zbral devet uvrstitev med najboljših deset, tudi tri uvrstitve na zmagovalni oder. V sezoni 2015/16 je bil dvakrat drugi, najprej v smuku (Garmisch-Partenkirchen) in nato še v superveleslalomu (Hinterstoder), 24. februarja 2017 pa je vpisal edino zmago, ko je vso konkurenco pustil za seboj na smuku v Kvitfjellu.