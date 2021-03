Ko se tudi »dedi« spopada z mučno tesnobo

SporedPlanica



V programu države za izhod iz krize turizem in kultura, ni pa športa

Nobenega dvoma ni, da smučarski skoki v Sloveniji uživajo status enega od nacionalnih športov, za kar je zelo zaslužna Planica, ki bo do nedelje gostila finale svetovnega pokala 2020/21. Snežna kraljica, kot tudi pravijo letalnici bratov Gorišek, se znova blešči v vsem sijaju, žal pa bodo pravljično kuliso v dolini pod Poncami v živo doživeli le redki izbranci, ki so tako ali drugače povezani s tekmovanjem.Zaradi ukrepov proti širitvi zloveščega virusa bodo namreč preizkušnje – tako kot na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih – spet minile brez gledalcev ob izteku slovenske velikanke. To obenem pomeni, da ob izteku ne bo niti številnih otrok, ki so leto za letom občudovali neustrašne »orle« in sanjarili o tem, da bi nekoč tudi sami podobno jadrali po zraku.Nemalo slovenskih reprezentantov se je nad tem športom navdušilo prav med ogledom katere od tekem v Planici, kamor so jih – v skladu z družinsko tradicijo – pogosto pripeljali starši ali/in profesorji ter učitelji v sklopu športnih dnevov. Mnogi so se prav po tej izkušnji vpisali v različne klube, v katerih zdaj opažajo manjši obisk otrok. Nad tem tarnajo v vseh društvih od Primorske do Štajerske in od Gorenjske do Dolenjske. Slovenija je res dežela skakalnic, skoraj vsaka malo večja vas ima (vsaj) kakšno manjšo.Podobno stanje glede najmlajših je tudi v drugih panogah, kar gre v največji meri pripisati pandemiji koronavirusa, ki ji še ni videti konca in terja nemajhen davek tudi od slovenskega športa. Čeprav ta bolj ali manj redno navdušuje in združuje ljudi pri nas kot le malokaj drugega, je na hierarhični lestvici precej zapostavljen.Na to je v pogovoru za časopis, ki ga imate v rokah, pred dnevi vnovič opozoril, prvi mož Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), razočaranja nad odnosom države do športa pa pred tokratnim planiškim praznikom ni skrival niti, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS).»V programu države za izhod iz krize sta zapisana turizem in kultura, nikjer pa ni športa. Prepričan sem, da mu je treba prav tako nameniti vso pozornost, če želimo mladim vse dobro, zadržati svetovno pojavnost našega športa in pred propadom obvarovati objekte v Sloveniji,« je poudaril Jasnič in dodal, da ga v zvezi s tem že vse od začetka ukrepov spremlja tudi tesnoba.»Naši mladi tekmovalci (do 15 let) so imeli letos le en mesec normalnega treninga na skakalnicah. Če k temu dodamo predčasno končano prejšnjo sezono, pridemo do poraznega stanja pripravljenosti bodočih reprezentantov. Zaradi zaprtih telovadnic, skakalnic, prepovedi zbiranja in s tem treniranja je marsikdo opustil vadbo skokov. Ocenjujem, da je osip v klubih nekje 20-odstoten. Ker so si mnogi klubski trenerji poiskali drugo delo, bo težko spet zagnati kolesje,« je »dedi«, kot ga je poimenoval glavni trener, izrazil zaskrbljenost nad prihodnostjo enega od slovenskih nacionalnih športov ...