Kopitar sanjsko odprl svojo 19. sezono v NHL (VIDEO)

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je izjemno začel svojo 19. sezono severnoameriške lige NHL. Kapetan kraljev je namreč pri zmagi Los Angeles Kings v gosteh s 3:1 nad Buffalo Sabres prispeval vse tri zadetke. Kopitar je hat-trick dosegel v zadnji tretjini. Izkazal se je tudi vratar Darcy Kuemper, ki je zaustavil 32 strelov.

Kralji, pri katerih je zaradi zlomljenega gležnja manjkal izkušeni branilec Drew Doughty, so silovito odprli novo sezono NHL z gostovanjem v Buffalu.

Potem ko je uvodna tretjina minila brez zadetkov, so gostitelji povedli v drugi tretjini, ko je zadel Alex Tuch.

Nato pa so kralji zrežirali preobrat, glavno vlogo pa je odigral izkušeni, 37-letni Slovenec. Najprej je Kopitar že po 13 sekundah v tretji tretjini izenačil na 1:1. Nato je dosegel gol za za prednost z igralcem več 1:38 minute pred koncem tekme, za piko na i in hat-trick pa je nato zadel še v prazno mrežo.

Kopitar je v odlični formi. FOTO: Timothy T. Ludwig/Reuters

»Danes smo Darcyju pustili preveč akcije in pokazal je nekaj res izjemnih obramb. Brez dvoma nas je on držal v igri prvih 40 minut, na koncu nam je uspelo priboriti zmago tudi njemu v zahvalo,« je uvodoma za LA Kings Insider dejal Kopitar.

Kot je dodal, so kralji srečo našli v zadnji tretjini. »Čeprav naša igra ni bila niti približno tako ostra, kot smo si želeli, smo v zadnji tretjini na gostovanju zaostajali za en gol. Odigrali smo nekaj pripravljalnih tekem, to je bila naša prva tako imenovana 'prava' tekma, in skušali smo najti nekaj, kar bi delovalo. In že en sam strel lahko spremeni potek tekme in k sreči smo našli ta zagon v tretji tretjini,« je še dejal junak večera.

Kralji so se veselili zmage. FOTO: Timothy T. Ludwig/Reuters

Kopitar je doslej na 18 uvodnih tekmah sezone zbral že 26 točk, zaradi česar je vodilni še dejavni igralec lige NHL in ima za zdaj dve točki prednosti pred Aleksandrom Ovečkinom, ki bo v soboto odprl sezono z Washington Capitals. Kralji se bodo na drugi tekmi sezone pomerili z Boston Bruins. Tekma bo v soboto ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Na preostalih današnjih dvobojih so do druge zmage prišli hokejisti Utaha in St. Louisa, medtem ko je po dveh slavjih v Evropi tokrat New Jersey na domačem ledu klonil proti Torontu z 2:4. Gol in podajo je za javorjeve liste dosegel Steve Lorentz.

Utah je v gosteh po podaljšku ugnal New York Islanders. Otočani so povedli ob koncu 58. minute s 4:3, a je vsega 13 sekund kasneje izenačil Josh Doan in izsilil podaljšek. Tega je s svojim drugim golom na tekmi odločil Dylan Guenther po 138 sekundah.

Tudi St. Louis je ob Utahu dobil prvi dve tekmi sezone. Po podaljšku je ugnal San Jose s 5:4. Morski psi so sicer vodili že s 4:1, tudi na krilih prvega izbora na naboru za letošnjo sezono Macklina Celebrinija, ki je na debiju v NHL dosegel gol za 1:0 ter nato še podal pri drugem. Toda St. Louis je v zadnji tretjini pripravil preobrat in zadel trikrat zapovrstjo za 4:4, delo pa je po 45 sekundah podaljška dokončal Brayden Schenn.

Hokejisti Bostona so bili s 6:4 boljši od Montreala, dvakrat pa je za svoje novo moštvo kosmatincev zadel Mark Kastelic, hokejist slovenskega rodu, sin nekdanjega slovenskega reprezentanta Eda Kastelica.

Izidi:

Boston Bruins – Montreal Canadiens 6:4

Buffalo Sabres – Los Angeles Kings 1:3

Ottawa Senators – Florida Panthers 3:1

New Jersey Devils – Toronto Maple Leafs 2:4

New York Islanders – Utah Hockey Club 4:5 (podaljšek)

Detroit Red Wings – Pittsburgh Penguins 3:6

Nashville Predators – Dallas Stars 3:4

Minnesota Wild – Columbus Blue Jackets 3:2

San Jose Sharks – St. Louis Blues 4:5 (podaljšek)