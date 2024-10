Generalka ni uspela, v torek gre za Kopitarja in kralje zares

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so ponoči izgubili generalko pred začetkom nove sezone v ligi NHL. V Quebecu so jih s 4:2 premagali branilci naslova Florida Panthers. Kapetan kraljev Anže Kopitar, ki ga čaka že 19. sezona v ligi, je v statistiko vpisal eno izključitev in en strel na gol.

Ekipa iz Kalifornije je v šesti minuti celo povedla, ko je zadel Phillip Danault, a je Florida še v istem delu izid obrnila. Jonah Gadjovich je v drugem delu povišal na 3:1, v 48. minuti pa je Trevor Moore vnovič približal Los Angeles na gol. A Gadjovich je 24 sekund pred koncem z drugim golom na tekmi dokončno odločil zmagovalca.

Danes bodo na sporedu zadnje pripravljalne tekme, po prostem ponedeljku pa se bo v torek začelo zares. Prvaki s Floride bodo prvo domačo tekmo, na kateri bodo pod strop dvorane potegnili prapor za prvaka, igrali z Bostonom.

Kralji s slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem pa bodo prvič aktivni prihodnji petek, ko bodo gostovali pri Buffalu.