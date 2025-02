Kopitarjevi Kralji klonili po kazenskih strelih

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostili kalifornijske tekmece Anaheim Ducks in po kazenskih strelih izgubili z 1:2. Anže Kopitar je za kralje odigral skoraj 23 minut, a ostal brez gola ali podaje.

Anaheim je povedel v 48. minuti prek Briana Dumoulina, podaljšek je z golom v 58. minuti izsilil Adrian Kempe. Dodatne minute tudi niso dale zmagovalca, tako da so odločali kazenski streli. Trevor Zagres in Leo Carlsson sta že po prvih dveh serijah odločila tekmo v korist gostov. Los Angeles je po prvem porazu po treh zaporednih zmagah na sedmem mestu zahodne konference.

V ligi NHL je bilo ob kalifornijskem obračunu še kup tekem. Tretjeuvrščena ekipa zahodne konference Dallas Stars je po dveh porazih spet zmagala, tokrat je kar z 8:3 slavila pri San Jose Sharks, pri čemer je Matt Duchene prispeval dva gola in podajo. Strelsko je bil še učinkovitejši Brandon Hagel, ki je k zmagi Tampa Bay Lightning s 6:3 pri Detroit Red Wings dosegel dva gola in dve podaji. Nikita Kučerov je vpisal tri podaje in je z 82 točkami tretji strelec lige. Enak izkupiček kot Hagel je imel tudi Seth Jarvis ob zmagi tretjeuvrščene ekipe vzhodne konference Carolina Hurricanes proti Utahu s 7:3.

Florida Panthers, druga ekipa vzhoda, je s 5:1 odpravila Ottawa Senators, Matthew Tkachuk je bil igralec tekme z golom in dvema podajama. Boston Bruins so doma s 3:4 izgubili proti Vegas Golden Knights, Montreal Canadiens z 0:4 proti New Jersey Devils, Philadelphia Flyers so bili s 3:2 boljši od Pittsburgh Penguins, New York Rangers pa v gosteh s 4:3 proti Columbus Blue Jackets.

St. Louis Blues je po kazenskih strelih s 6:5 odpravil Chicago Blackhawks, potem ko je Radek Faksa dosegel odločilni gol šele v deseti seriji kazenskih strelov, Vancouver Canucks pa so z 2:1 premagali Toronto Maple Leafs. Nashville Predators so tudi po zaslugi štirih podaj Ryana O'Reillyja ter gola in treh podaj Jonathana Marchessaulta ugnali Buffalo Sabres, Minnesota Wild je s 6:3 zmagala na tekmi proti New York Islanders, Seattle Kraken pa je po podaljšku v gosteh strl odpor Calgary Flames s 3:2.

V ligi NHL bo po dveh današnjih večernih tekmah na vrsti dvotedenski premor zaradi mednarodnega turnirja 4 Nations Face-off, na katerem bodo med 13. in 20. februarjem v Bostonu in Montrealu tekmovale Kanada, Finska, Švedska in ZDA. Vse reprezentance bodo igrale le s hokejisti iz lige NHL.