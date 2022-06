Kos letel najdlje pod Rožnikom

V Mostecu so prireditelji iz SSK Ilirija uspešno spravili po streho že 49. revijo v smučarskih skokih. Na glavni tekmi, na kateri so se med seboj v isti konkurenci merili fantje in dekleta, je bil na 60-metrski napravi pod Rožnikom najboljši član domačega kluba Lovro Kos, ki je v štirih serijah zbral največ točk oziroma metrov (231,5). In to kljub temu, da je skakal z nižjega zaletišča kot tekmeci.

Na drugo mesto se je zavihtel Žak Mogel (230), tretji pa je bil Cene Prevc (227,5). Med dekleti se je z osmim mestom najbolje odrezala Jerneja Repinc Zupančič (223,5), tik za njo je pristala lanska zmagovalka in dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj (222), ki je delila deveto mesto z našo najboljšo nordijsko kombinatorko Emo Volavšek.

Jerneja Repinc Zupančič se je najbolje odrezala med dekleti. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljanski organizatorji so sicer med ducat finalistov razdelili 2200 evrov denarne nagrade (Lovro Kos si je z zmago prislužil 500, drugouvrščeni Žak Mogel 350, tretjeuvrščeni Cene Prevc 300 evrov itn.), kar je več, kot najboljši, denimo, prejmejo na preizkušnjah za celinski pokal.

Žiga Mandl, direktor SSK, je kot posebno težavo pri izvedbi prireditve izpostavil predvsem odpovedi skakalcev in skakalk v zadnjem hipu, svoj nastop je tokrat tik pred zdajci odpovedala tudi Nika Križnar.

Urša Bogataj se je morala tokrat sprijazniti z devetim mestom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo