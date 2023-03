Košir in Kotnikova sedma na zadnji tekmi v Berchtesgadnu

V Berchtesgadnu se je končala sezona svetovnega pokala deskarjev v alpskih disciplinah. Zadnja tekma je bila ekipna, Slovenijo sta zastopala Žan Košir in Gloria Kotnik, zasedla sta sedmo mesto, kar je njuna druga najboljša uvrstitev v sezoni, ki je imela tri ekipne tekme.

Slovenca sta najprej premagala Japonsko 2, v osmini finala Avstrijo 3 z Arvidom Aunerjem in Claudio Riegler, nato pa ju je zaustavila ameriška ekipa, ki sta jo sestavljala Cody Winters in Iris Pflum. Na koncu je zmagala Avstrija 2 s Fabianom Obmannom in Sabine Schöffmann, drugo in tretje mesto sta zasedli italijanski ekipi.

V svetovnem pokalu je zmagala Avstrija 1, ki sta jo zastopala Andreas Prommegger in Daniela Ulbing. Druga sta bila Švicarja Gian Casanova in Ladina Jenny, Košir in Kotnik sta zasedla deveto mesto.

»Sezono sva končala približno tako, kot sva jo začela. Spet je boljše delo opravljala Gloria, ki je v četrtfinalu skoraj ujela tekmico, potem ko sem jaz zaostal. Obljubim, da sem bom naslednje leto bolj potrudil in da bomo Slovenci vendarle vknjižili tudi prvo uvrstitev na zmagovalni oder na ekipni tekmi,« je dejal Košir.