Kraft za uvod do 239 metrov, od Slovencev najboljša Lanišek in Zajc

V Planici so pod streho spravili prvo serijo za uradni trening za 26. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Za uvod je najboljši poskus uspel vodilnemu v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu, ki je pristal pri 231,5 metra. Najboljša Slovenca sta bila za začetek Anže Lanišek (215 m) in Timi Zajc (218 m), ki sta si delila 12. mesto.



Granerudu je za ovratnik dihal nemški tekmec Markus Eisenbichler (232 m), tretji dosežek pa je uspel Avstrijcu Michaelu Hayböcku (234 m). Najdlje je sicer poletel Hayböckov rojak Stefan Kraft, ki ga je odneslo do 239 metrov.



Preostali slovenski skakalci so poleteli takole: 16. Domen Prevc (215,5 m), 18. Bor Pavlovčič (211 m), 19. Peter Prevc (212,5 m) in 36. Žiga Jelar (197,5 m). Na startu je bilo 58 tekmovalcev.

