Kranjec bo izpustil slalom na Sljemenu

Trenutno najboljši slovenski alpski smučarbo izpustil januarsko slalomsko tekmo svetovnega pokala na Sljemenu nad Zagrebom.Kranjec se bo na prihajajoče tekme svetovnega pokala pripravljal v Italiji, osredotočil pa se bo na nastop na veleslalomih v Adelbodnu (8. in 9. januar), kjer je letošnjega januarja kot prvi Slovenec osvojil najprestižnejšo veleslalomsko klasiko.Vodičan bo koledarsko leto 2020 sklenil kot peti najboljši veleslalomist v seštevku svetovnega pokala. Novo sezono je odprl s sedmim mestom v Söldnu, prvega od dveh veleslalomov v Santa Caterini je končal na stopničkah na drugem mestu , drugega pa na 19. mestu V času med Santa Caterino in Alta Badio pa ga je med pripravami v Avstriji doletela novica iz domovine o smrti očeta.V Alti Badii je nastopil na svoji stoti tekmi v svetovnem pokalu, ki jo je posvetil pokojnemu očetu, ter tekmo končal v najboljši deseterici na devetem mestu Od uvodnih dveh slalomov v Alta Badii in Madonni di Campiglio ni veliko pričakoval. Žal je dvakrat odstopil, v Alti Badii na prvi progi, medtem ko se je v Madonni s 30. časom uvrstil v finale, a ni prismučal do cilja: »Danes sem spet na žalost odstopil. Uvrstil sem se v drugi tek, kar je pozitivno. Številka ena v drugem teku je bila neka prednost. Počutim se dokaj solidno, tako da mi je bilo zelo žal odstopa, a to je naš šport in gremo naprej z dvignjeno glavo,« je po zadnji tekmi dejal Kranjec.Trener ekipeje pred nadaljevanjem sezone pojasnil: »Zdaj bomo nekaj dni doma, potem gremo na trening med božičnimi in novoletnimi prazniki za štiri dni. Januarja se bomo razdelili. Žan se bo skupaj z italijansko ekipo v Italiji pripravljal za Adelboden, Štefan pa bo naredil nekaj dni treningov in potem šel na tekmo v Zagrebu.«