Švicar prekinil sušo, posebej pa zablestel tudi Hrvat

decembra bo naslednji moški veleslalom, in sicer spet v Italiji, v Alta Badii

Odkar jeosvojil 1. mesto v kranjskogorskem veleslalomu za pokal Vitranc 2011, se pri moški švicarski reprezentanci v alpskem smučanju niso več veselili zmage v tej disciplini. Do včerajšnjega dne, ko je na najvišjo stopničke preložene tekme v Italiji stopilSlovenskemu adutu, tokrat zlepa ni šlo, zasedel je 19. mesto, ob Švicarju pa je bil junakKranjčev dober prijatelj in pri 27. eno leto mlajši od vodilnega slovenskega smučarja se je že v soboto veselil zmage, v velikem boju je bil na koncu edini, ki je premagal našega reprezentanta. Veselila sta se izjemnih nastopov – Kranjec je bil takrat najhitrejši na prvi progi –, se v zmagah doslej izenačila na 2:2 ter napovedala zanimivo nedeljsko nadaljevanje internega derbija. Toda v zadnjem dnevu tedna je močno sneženje botrovalo preložitvi tekme na včerajšnji ponedeljek, ko pa se je precej bolje znašel Zubčić, ob končnem razpletu 3., kot pa naš adut na oddaljenem 19. mestu. Toda po prvem nastopu je kazalo drugače ...»To pa so čustva! Prvič sem bil vodilni po uvodnem nastopu, prvič z rdečo številko začasno najboljšega,« je poudaril Odermatt, šestkratni svetovni mladinski prvak, doma iz osrednje Švice v pravljično lepi okolici Luzerna. Nekoč je med smučarskimi rojaki občudova, v zadnjih letih zelo spoštujeJunak dneva pa je bil tudi Zubčić, na prvi progi le 21. in takrat 10 mest za Kranjcem. Toda Zagrebčanu se je v drugo posrečil imeniten nastop, od upokojitve avstrijskega šampionaakšnega skoka ni naredil nihče. »Res, to je podvig, kot jih je nekoč uprizarjal Hirscher! Pognal sem se z živalsko energijo,« ni bilo konca veselja najboljšega hrvaškega smučarja, ki je tako v dveh tekmovalnih dneh St. Caterine osvojil kar 160 točk.Kranjčeva bera je po včerajšnjem 19. mestu krepko manjša, toda preplaha po tretjem veleslalomu sezone v slovenskem taboru niso hoteli zganjati. Seveda bi ga raje imeli višje,pa med 30 dobitniki točk (bil je 41.), toda trenerje prepričan o pripravljenosti obeh za odmevnejše dosežke. Sploh pri prvem o tem ni dvoma, kar je kajpak potrdil že z 2. mestom v sobotnem veleslalomu.