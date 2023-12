Kranjec pred finalom tik pod stopničkami

Švicar Marco Odermatt je dosegel najboljši čas prvega teka drugega veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii. Na ledeni progi Gran Risa vodi s prednostjo 87 stotink sekunde pred Hrvatom Filipom Zubčićem. Slovenski as Žan Kranjec bo tudi danes napadal stopničke s četrtega mesta, njegov zaostanek je 96 stotink.

Odermatt manj kot 24 ur po tretji zmagi na veleslalomu v Alta Badii ne popušča. Tokrat se je na strmo progo pognal kot prvi ter izzivalcem vrgel novo rokavico. Švicar je bil še hitrejši kot v nedeljo, njegov čas na tem zahtevnem terenu 1:14,39 pa nedosegljiv za tekmece. Avstrijec Marco Schwarz je kot drugi na startu za Odermattom zaostal 95 stotink.

Zubčić, ki je v nedeljo z najboljšim časom finala zasedel drugo mesto, tokrat ni bil tako eksploziven. Njegov zaostanek 87 stotink pa je še vedno zadoščal za drugi čas prve vožnje.

Slovenski as Kranjec, ki mu ledena in strma proga v Alta Badii zelo ustreza, je nastopil kot peti. Tako kot v nedeljo je Kranjec največ časa pustil v prvem delu, najboljši pa je bil v srednjem delu in ciljnem finišu.

Manj kot 10 stotink za drugim mestom

Z novim vrhunskim nastopom si je priboril odlično izhodišče za napad na nove stopničke, še druge v dveh dneh, in pete v Alta Badii, kjer je bil od leta 2017 štirikrat tretji. Njegov zaostanek za Odermattom, ki je zelo odstopal, je manjši od ene sekunde (+0,96), zato pa je bil zelo konkurenčen neposrednima tekmecema za stopničke. Od tretjega Schwarza ga loči le stotinka, zaostanek za drugim Zubčićem pa znaša devet stotink sekunde.

Na startu preizkušnje je bil še en Slovenec, Štefan Hadalin, ki je nastopil s številko 39. Hadalin se na selektivni progi na tekmi velikih razlik ni znašel, z zaostankom 6,27 sekunde (47.) je vpisal še četrto ničlo na četrti tekmi, na kateri je nastopil v sezoni.

Razlika med prvo- in zadnjeuvrščenim v finalu, ki se bo začel ob 13.30, sicer znaša kar 4,64 sekunde.

Na težki progi so ob Odermattu, potem ko so se po progi spustili vsi člani prve jakostne skupine, izstopali zgolj trije tekmovalci, ki so zmogli zaostanek manjši od sekunde za švicarskim asom. Francoz Alexis Pinturault na petem mestu zaostaja že 1,49 sekunde.