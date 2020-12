Lampičeva po izgubi palice v finalu tretja

Eva Urevc je bila osma. FOTO: Leon Vidic

Jutri ekipni šprint

Najboljša slovenska športnica leta 2020na šprinterski tekmi v Dresdnu ni ubranila lanskega drugega mesta, se je pa s tretjim mestom znova zavihtela na zmagovalni oder.V finalu je izgubila palico in jo kmalu dobila nazaj, v ciljni ravnini je bila že druga, ampak jo je v cilju za nekaj centimetrov oz. tri stotinke sekunde z iztegnjenim korakom prehitela Američanka. Zmagala je Švicarkaje izpadla v polfinalu in bila na koncu osma.V finalu pri moških je zanesljivo zmagal Italijanje izpadel v četrtfinalu.je bil v kvalifikacijah 36. in je trideseterico zgrešil za 56 stotink, med 69 tekači pa je bil blizu tega dosežka tudi tretji Slovenec, ki je bil 37.V skupnem seštevku pokala še naprej vodi Američanka, Lampičeva je napredovala na peto mesto.V nedeljo bo v Dresdnu še ekipni šprint. Svetovni pokal se bo nato nadaljeval s 16. izvedbo prestižne novoletne turneje. Začela se bo 1. januarja v Münstertalu ter končala 10. januarja po osmih etapah z vzponom na Alpe Cermis. Na turneji naj bi nastopile tudi reprezentance Norveške, Švedske in Finske, ki jih ni bilo konec prejšnjega tedna v Davosu in tokrat v Nemčiji.