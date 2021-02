Lampičeva s 14. dosežkom kvalifikacij

Črv in Lampič prepočasna

Svetovno prvenstvo, kvalifikacije šprinta v klasični tehniki

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu bodo danes podelili odličja v ženskem šprintu v klasični tehniki. V kvalifikacijah je Slovenkazasedla 14. mesto,je bila 24.Kvalifikacijske nastope so zaznamovale Švedinje, ki so osvojile tri izmed prvih petih mest. Najboljši čas je imela, za njo sta se zvrstili Norvežanka(+2,37) in Finka(+2,90).Dobitnica malega kristalnega globusa v šprintu Anamarija Lampič je z zaostankom 7,18 sekunde zasedla 14. mesto, Eva Urevc je bila deset mest nižje (+9,43).Izločilni boji se bodo začeli ob 11.30.Pri moških je bil v kvalifikacijah najhitrejši Norvežanpred rojakom(+3,48) in Italijanom(+5,39).Nastopila sta tudi dva Slovenca, ki sta bila prepočasna za izločilne boje.je bil 48. (+18,14),pa 55. (+18,95).1. Johanna Hagström (Šve) 2:39,332. Maiken Caspersen Falla (Nor) +2,373. Johanna Matintalo (Fin) +2,904. Jonna Sundling (Šve) +3,345. Maja Dahlqvist (Šve) +3,736. Ane Appelkvist Stenseth (Nor) +4,547. Katri Lylynperä (Fin) +5,008. Linn Svahn (Šve) +5,199. Kristina Matsokina (Rus) +5,9910. Tatjana Sorina (Rus) +6,281. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 3:00,082. Erik Valnes (Nor) +3,483. Federico Pellegrino (Ita) +5,394. Paal Golberg (Nor) +5,985. Gleb Retivih (Rus) +6,116. Haavard Solaas Taugboel (Nor) +6,547. Joni Maki (Fin) +7,268. Aleksander Terentev (Rus) +7,4410. Sergej Ustjugov (Rus) +7,51