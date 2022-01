Anže Lanišek odličen tretji v Zakopanah

Na posamični tekmi za svetovni pokal v Zakopanah se je zmage veselil norveški smučarski skakalec Marius Lindvik (135 m in 139,5m). Odlično se je odrezal Anže Lanišek (134,5 m in 135,5 m), ki je za drugouvrščenim Nemcem Karlom Geigerjem (134,5 m in 135,5 m) osvojil tretje mesto.

Za 25-letnega Domžalčana, člana SSK Mengeš, so bile to tretje stopničke v tej olimpijski zimi in skupno devete v svetovnem pokalu. Japonec Rjoju Kobajaši, ki je po uvodni seriji še vodil, se je moral na koncu sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom, peti pa je bil mladi Avstrijec Daniel Tschofenig, ki je bil po prvem »polčasu« še drugi.

Med elitno deseterico se je od Slovencev prebil tudi Timi Zajc (129,5 m in 132 m), ki je bil deveti, tri oziroma štiri mesta za njim pa sta pristala brata Prevc – Cene (131 m in 129 m) in Peter (131 m in 124,5 m). Točke sta si priskakala tudi Lovro Kos (123,5 m in 131 m) in Žiga Jelar (124 m in 128 m), ki sta zasedla 16. oziroma 19. mesto.

Rezultati tekme za svetovni pokal v Zakopanah (HS-140): 1. Lindvik (Nor) 294,6 (135, 139.5), 2. Geiger (Nem) 284,6 (134.5, 135.5), 3. Lanišek (Slo) 283,7 (134.5, 135.5), 4. R. Kobajaši (Jap) 282,6 (136, 132), 5. Tschofenig (Avs) 281,3 (135, 133.5), 9. Zajc 272,1 (129.5, 132), 12. C. Prevc 266,4 (131, 129), 13. P. Prevc (131, 124.5), 16. Kos 256,7 (123.5, 131), 19. Jelar (vsi Slo) 255,4 (124, 128).

Lanišek po uvodni seriji še peti

Slovenski smučarski skakalci so se zelo dobro odrezali že v prvi seriji. Najboljše izhodišče si je zagotovil Anže Lanišek (134,5 m), ki je držal peto mesto. Na vrhu je bil japonski as Rjoju Kobajaši (136 m).

Na drugem mestu je bil presenetljivo Avstrijec Daniel Tschofenig (135 m), tretji je bil Norvežan Marius Lindvik (135 m) in četrti Nemec Karl Geiger (134,5 m).

V zelo dobrem položaju je bil tudi Timi Zajc (129,5 m), ki je bil osmi, tri oziroma mesta za njim pa sta bila brata Prevc – Cene (131 m) in Peter (131 m). V finale sta se uvrstila tudi Žiga Jelar (124 m) in Lovro Kos (123,5 m), ki sta zasedala 23. oziroma 30. mesto.