Lanišku doskok vzel prvo zmago

Marius Lindvik je bil za las boljši od Laniška. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Anže Lanišek je tretjič stal na drugi stopnički zmagovalnega odra. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Do točk tudi Jelar in Cene Prevc

Slovenski smučarski skakalecje osvojil drugo mesto na tekmi za svetovni pokal v poljskih Zakopanah. Član SSK Mengeš je vodil po prvi seriji, odlično je skočil tudi v drugo, ampak pri 143 ni naredil lepega doskoka in je za zmagovalcemzaostal za 2,3 točke. Tako še vedno čaka na prvo zmago v karieri.Lanišek je vodil po prvi seriji. Štiriindvajsetletni Domžalčan je s prehitel dva Norvežana, Lindvika inki je na koncu zadržal tretje mesto. Lanišek je zdaj šesti v svetovnem pokalu in ima le točko manj odSlovenci so se tokrat izkazali tudi kot ekipa. Osmi je bilin dvanajsti. Lanišek je v cilju pokazal, kaj mu je vzelo zmago, in brez smučk uprizoril pravi telemark. Lindvik, ki mu je korona vzela visoko uvrstitev na novoletni turneji, je dosegel tretjo zmago.Lanišek je ob podelitvi nagrad pokazal odločnost in stisnil pest ob najavi njegovega imena. Zanj so bile to pete stopničke in tretje drugo mesto. Prva zmaga je vse bližje ...V drugi seriji je Lanišek skočil zadnji, podobno kot v Wisli na začetku sezone, ko je prav tako vodil po prvi seriji. Takrat je zmogel do šestega mesta, v Zakopanah pa je bil na koncu drugi po zelo dolgih skokih v zaključku serije. Zmago je slavil Lindvik, ki je v finalu s 145,5 metra pridobil nekaj dragocenih točk, Lanišek pa je s 143,5 metra zaostal vsega za 2,3 točke, potem ko je le s težavo zaradi dolge daljave napravil telemark, zaradi česar so mu sodniki prisodili ocene med 17 in 18,5.V finalu se je izkazal tudi Domen Prevc z osmim mestom. Najmlajši od bratov Prevc je v obeh serijah prikazal boljše skoke kot doslej v sezoni in se prvič po Kulmu (5. mesto) lani uvrstil med najboljšo deseterico. Tretjič je točke za svetovni pokal v tej sezoni osvojil Bartol. Z 12. mestom je bil najboljši v tej sezoni, v finalu pa je s 140 metri pridobil kar precej mest, potem ko je bil po polovici preizkušnje 23.Do točk je prišel tudi(266,3), ki je v drugi seriji izgubil eno mesto in bil 22. Dve mesti za njim je bil(261,8), ki je bil po prvi seriji 15. V drugo je skočil nekoliko slabše in izgubil devet mest.V boj za točke se nista uvrstilaVeliko smole je imel predvsem najstarejši od bratov Prevc (120,1), ki je zaradi težav pri pristanku pri 126 metrih izgubil veliko sodniških točk. Posledično je preizkušnjo sklenil na nehvaležnem 31. mestu.