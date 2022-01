Lanišek drugi orel na nemškem nebu nad črnim gozdom

Anže Lanišek (134,5/134,5 m/283,1 točke) je na uvodni tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v nemškem Titisee-Neustadtu v Črnem gozdu (Schwarzwald) osvojil drugo mesto. Zmagal je Nemec Karl Geiger (132/141/288,3), tretji je bil njegov rojak Markus Eisenbichler (132,5/132/273,9).

Cene Prevc (134/132/268,7) in Lovro Kos (137,5/132,5/267,5) sta zasedla šesto in sedmo mesto, Peter Prevc (130,5/127/258,1) je bil 12., Žiga Jelar (126/253,4) 16. in Timi Zajc (135,5/122,5/250,8) 18. Še veliko bolje je Slovencem kazalo po prvi seriji, ko je bil Lanišek prvi, Kos tretji, Timi Zajc, Cene in Peter Prevc pa so bili šesti, sedmi in osmi.