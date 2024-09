Lara Gut-Behrami spregovorila tudi o bolečem trenutku

Švicarska smučarska zvezdnica Lara Gut-Behrami je na današnji novinarski konferenci med drugim v nemščini, francoščini in italijanščini spregovorila tudi o ciljih za prihajajočo zimo in bolečem trenutku med nedavnimi pripravami. »Na treningu v Čilu sem prejela močnejši udarec v koleno, vendar pa si ga tam nisem dala natančneje pregledati. Šele po vrnitvi domov sem se odpravila k zdravnikom in na srečo je vse v redu,« si je oddahnila 33-letna Švicarka.

Kakor je zaupala, ima manjše težave z levim kolenom, kar pa je – kot je sama pripomnila – po tako dolgi karieri normalno. »Pravzaprav novinarska konferenca sploh ne bi bila potrebna. Sklicala sem jo, ker me jutri ne bo na reprezentančnem druženju s predstavniki sedme sile v Zürichu. Želela sem pojasniti, da ni nič narobe. Na ta način sem se želela izogniti morebitnim špekulacijam,« je poudarila branilka velikega kristalnega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu.

Kar zadeva novo sezono, je poudarila, da si vedno, kadar je na štartu, želi smučati čim hitreje. »Da se ti dobro izide v svetovnem pokalu, se mora pokriti veliko dejavnikov, o čemer smo se lahko prepričali že večkrat,« je razložila Gut-Behramijeva, ki sodeluje z novim kondicijskim trenerjem, Italijanom Flaviom Di Giorgiom. »V priprave je prinesel nove zamisli in moram priznati, da sem se naučila veliko novega. Opazila sem, da lahko meje telesa premaknem še malo naprej,« je še dejala najboljša alpska smučarka prejšnje zime.

Nova sezona svetovnega pokala se bo že po tradiciji začela 26. in 27. oktobra z veleslalomoma v Söldnu.