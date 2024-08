Hirscher prekinil priprave: To je bil hud šok za vse nas

Avstrijski smučarski šampion Marcel Hirscher je tekmovalno vrnitev za svojo novo državo Nizozemsko načrtoval za slalomsko in veleslalomsko preizkušnjo avstralsko-novozelandskega pokala v Coronet Peaku, vendar pa si je tik pred zdajci premislil in odpotoval domov. Kakor je sporočil, so ga od tam pregnale slabe vremenske razmere.

»Ko smo – kot je bilo načrtovano – prispeli v Coronet Peak, smo se na lastne oči prepričali, da zavoljo nenajboljše snežne podlage in povrhu slabe vremenske napovedi ne bi bilo smiselno, če bi tam ostali dlje. Zaradi tega smo sklenili, da bomo pač nekaj dni prej odpotovali domov,« je Hirscher pojasnil, zakaj je s svojo ekipo predčasno prekinil priprave na Novi Zelandiji.

Z dotlej opravljenim je sicer zelo zadovoljen. »Dolgo potovanje se je vsekakor izplačalo. Do odhoda smo imeli namreč na voljo vrhunske razmere za trening, ki smo jih odlično izkoristili. Naučili smo se veliko novega in naredili načrt, kaj vse moramo postoriti še doma. Misija je opravljena,« je razkril 35-letni zvezdnik iz Halleina na Solnograškem, ki je priznal, da so bile priprave zelo naporne, vendar pa je zadovoljen tudi s svojo telesno pripravljenostjo.

Huda prometna nesreča blizu novozelandskega mesta Geraldine, v kateri so umrli trije člani južnokorejske reprezentance, se ga je zelo dotaknila. »Bili smo na treningu v Roundhillu, ko smo izvedeli grozljivo novico. To je bil šok za vse nas,« je še dejal Hirscher, ki je eden od najboljših alpskih smučarjev v zgodovini.