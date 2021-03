Le zakaj ne bi ubranila velikega kristalnega globusa?

Veliko solz prelila tudi ob vrnitvi domov

V ženskih smučarskih skokih je bila v predolimpijski sezoni, ki se je komaj dobro končala, zračna bitka za veliki kristalni globus razburljiva kot že dolgo ne, saj so bile vse do zadnjega tri skakalke v igri za osvojitev lovorike. Odločitev o skupni zmagovalki je padla prav na velikem finalu svetovnega pokala v Čajkovskem, kjer je slovenska šampionkaohranila mirno kri in na zadnji tekmi z le eno serijo s tretjim mestom zaostanek petnajstih točk (811:826) za japonsko zvezdnico, ki se je morala sprijazniti s sedmim mestom, pretvorila v prednost devetih (871:862).Z izjemnim finišem se jima je na ruski turneji Blue bird (Modra ptica) znova močno približala avstrijska najstnica, ki je s štirimi zmagami razliko do Križnarjeve stopila na vsega enajst točk. Po trinajstih (posamičnih) preizkušnjah je torej najboljše tri tekmovalke na vrhu skupne razvrstitve ločilo le enajst točk (!), medtem ko je, denimo, četrtouvrščena Norvežankaza vodilno Slovenko zaostala že za 179 točk. Že kratek pogled na sezono razkrije, da si 21-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini – v nasprotju s svojima najhujšima tekmicama – ni privoščila nobene večje napake, kar je slednjič jeziček na tehtnici prevesilo na njeno stran.Obe njeni najbližji zasledovalki so namreč po enkrat diskvalificirali zaradi neustreznega dresa, obe, zanimivo, v Hinzenbachu, 24-letno Japonko na tamkajšnji prvi tekmi, 19-letno Avstrijko pa na drugi. Za nameček je Kramerjeva brez točk ostala tudi na tridnevni prireditvi v Rasnovu, kjer ji zaradi zmešnjave okrog njenega (neveljavnega) testa na covid-19 niso dovolili tekmovati.»V zadnjih dneh sem imela zelo polno glavo. Vožnja proti domu je bila bolj naporna kot običajno. Z mislimi sem bila pri zadnji tekmi in globusu, pri tem pa sem imela zelo mešane občutke,« je zaupala Križnarjeva in razkrila, da sta ji veliki tekmici športno čestitali. »Sara mi je rekla, da mi privošči skupno zmago, enako tudi Marita,« je povedala in pripomnila, da se, odkar je doma, velikokrat dotakne lovorike. Na ta način se želi prepričati, da je vse skupaj res.»Z velikim globusom sem si uresničila sanje, to pa mi ne bi uspelo, če ne bi imela ob sebi takšne ekipe,« je poudarila mlada članica SSK Žiri in priznala, da je med sezono veliko jokala od veselja in tudi od žalosti, obilo solz sreče pa je prelila tudi po vrnitvi domov v objemu svojih najbližjih. Čeprav je s skupno zmago v svetovnem pokalu izpolnila svoj veliki cilj, se ta ne bo spremenil.»Ker si močno želim, da bi to še kdaj ponovila, bom še naprej podobno trenirala in morda še kaj dodala. Moje želje oziroma cilji bodo še naprej visoki. Le zakaj pa ne bi osvojila še enega globusa? Poleg tega mi manjka še ena (zlata) snežinka s svetovnega prvenstva, pred nami so olimpijske igre, s katerih še nimam kolajne,« je naštela tretja slovenska smučarska skakalka z velikim kristalnim globusom po(1996/97 in 1997/98) in(2015/16).