Legendarni Rus svojemu rojaku, olimpijskemu prvaku: Bodi tiho in sprejmi kazen!

Legendarni ruski biatlonec Aleksandr Tihonov je ostro napadel svoja mlajša rojaka Jevgenija Ustjugova in Svetlano Slepcovo, ki sta pred leti padla na dopinški kontroli. Ustjugovu so dokazali jemanje steroida oksandrolon, Slepcovi pa si je pomagala s prepovedanim sredstvom ostarin, ki pospešuje rast mišic.

Oba sta se zoper prejete kazni za nazaj – 39-letniku iz Krasnojarska so med drugimi uspehi odvzeli naslov olimpijskega prvaka v tekmi s skupinskim štartom iz Vancouvra 2010 ter obe štafetni kolajni z OI (bronasto iz Vancouvra in zlato štiri leta pozneje v Sočiju) – pritožila na Mednarodno športno razsodišče (CAS), ki pa ju je zavrnilo. Da sta sploh vložila pritožbi, pa ne gre v račun Tihonovu.

»Rad bi vas spomnil, zakaj je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) izločila rusko. Še preden so nam naložili sankcije, so nas izključili zaradi kršenja dopinških pravil. Takšnih primerov je bilo 27, zato me odločitev pristojnih ne čudi,« je zmajeval z glavo 77-letni Rus, ki se lahko pohvali s petimi posamičnimi naslovi svetovnega prvaka in srebrno kolajno z olimpijskih iger leta 1968 v Grenoblu (v svoji vitrini ima tudi štiri zlate štafetne lovorike z OI).

Ustjugovu in Slepcovi je svetoval, da pogoltneta svoji kazni. »Če bi bilo Jevgenija kaj v hlačah, bi priznal krivdo. Zato: sprejmi kazen in bodi tiho! Navsezadnje so ti dokazali jemanje dopinga,« je Tihonov, ki je bil med letoma 1995 in 2008 na čelu ruske biatlonske zveze, zabrusil Ustjugovu.